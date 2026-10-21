브런슨 사령관과 스틸 대사, 한국의 역내 군수지원 거점 가능성 논의

AI 핵심 요약beta
- 브런슨 사령관과 스틸 대사는 21일 방산 협력을 논의했다
- 양국은 한국 제조 역량을 활용한 군수지원 거점을 검토했다
- 경제안보와 대비태세 강화, 방위산업 협력 확대 방안도 다뤘다
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미 건국 250주년 기념… 기업인 등 200여 명 참석
디지털 규제·미 에너지 투자·LNG 협력도 논의
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 제이비어 브런슨 한미연합군사령관 겸 주한미군·유엔군사령관과 미셸 박 스틸 주한 미국대사가 21일 한국의 방산·제조 역량을 활용한 역내 군수지원 거점 발전 가능성을 논의했다. 주한미군의 미래와 군사 대비태세 강화, 한미 방위산업 협력 확대 방안도 함께 다뤘다.
주한미국상공회의소(암참)에 따르면, 두 사람은 이날 몬드리안 서울 이태원에서 열린 특별 오찬 간담회에 참석해 각각 특별 연설을 한 뒤 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사가 진행하는 대담에 참여했다.
미국 건국 250주년을 기념한 이날 행사에는 암참 회원사를 비롯한 국내외 기업 관계자 등 200여 명이 참석했다. 행사 주제는 '변화하는 세계 정세 속 한미동맹: 안보·번영·파트너십 강화'였다.
브런슨 사령관과 스틸 대사는 대담에서 변화하는 안보 환경에 대응하면서 양국의 공동 경제적 이익을 증진하기 위한 동맹의 역할을 논의했다. 국제사회에서 한국의 역할 변화와 한미동맹의 주요 과제, 주한미군의 미래에 대해서도 의견을 나눴다.
군사·방산 분야에서는 한국의 방산·제조 역량을 역내 군수지원과 연계할 가능성을 살펴봤다. 군사 대비태세 강화와 방위산업 협력 확대 방안도 논의 대상에 포함됐다. 다만 보도자료에는 브런슨 사령관의 구체적인 발언이나 군수지원 거점과 관련한 사업 내용·추진 일정은 공개되지 않았다.
경제안보 분야에서는 기업 투자와 혁신을 뒷받침하기 위한 양국의 정책 공조 방안이 다뤄졌다. 디지털 분야의 규제 예측 가능성 제고와 공정한 경쟁 환경 조성, 미국 에너지 분야 투자, 액화천연가스(LNG) 협력 등이 주요 의제에 올랐다.
제임스 김 회장은 "한미동맹은 그 어느 때보다 굳건하며, 협력의 범위도 넓어지고 중요성도 커졌다"며 "굳건한 안보를 토대로 이제는 국방을 넘어 양국의 경제와 산업, 국민을 잇는 파트너십으로 발전했다"고 말했다.
김 회장은 조선·반도체·배터리·항공우주·방산을 양국의 주요 협력 분야로 꼽으며 "경제안보와 국가안보는 이제 불가분의 관계"라고 했다. 이어 "암참의 목표는 대화를 행동으로, 약속을 성과로 이어가고, 굳건한 한미동맹을 양국의 실질적인 기회로 연결하는 것"이라고 말했다.
gomsi@newspim.com