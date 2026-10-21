혜인, 포항 AI 데이터센터에 463억원 비상발전기 공급

AI 핵심 요약beta
- 혜인은 21일 포항 AI 데이터센터에 463억원 규모 발전기를 공급했다.
- 캐터필라 디젤 비상발전기 20대와 총 61.5MW 설비를 납품한다.
- 2027년 5월부터 순차 공급하며 창사 이래 최대 데이터센터 수주다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 5월부터 순차 납품 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 산업용 엔진·발전설비 전문기업 혜인이 경북 포항시에 조성 중인 인공지능(AI) 데이터센터에 약 463억원 규모의 비상발전기를 공급한다고 21일 밝혔다.
혜인은 NeoAI Cloud가 추진 중인 포항 AI 데이터센터에 캐터필라(Caterpillar) 대형 디젤 비상발전기 20대를 공급하는 계약을 체결했다고 이날 공시했다. 총 발전용량은 61.5메가와트(MW) 규모로 오는 2027년 5월부터 순차적으로 납품할 예정이다.
혜인은 캐터필라의 국내 독점 딜러사다. 회사에 따르면 이번 계약은 창사 이래 단일 데이터센터 프로젝트 기준 최대 규모 수주다. AI 데이터센터는 대규모 그래픽처리장치(GPU)와 고성능 서버를 24시간 가동하는 만큼 안정적인 전력 공급이 주요 운영 요건이다. 정전이나 전력 계통 이상이 발생할 경우 전력을 공급하는 비상발전 설비는 데이터센터의 서비스 연속성을 유지하기 위한 전력 인프라로 활용된다.
회사는 NeoAI Cloud가 성능과 공급 안정성, 브랜드 신뢰도 등을 평가하는 과정에서 캐터필라 딜러로서 구축한 공급망과 기술지원·서비스 체계를 바탕으로 공급사로 선정됐다고 설명했다.
혜인은 기존 데이터센터용 발전설비 공급 경험을 바탕으로 이번 AI 데이터센터 프로젝트까지 수주 범위를 확대했다. AI 연산 수요 증가로 데이터센터의 규모와 전력밀도가 높아지면서 비상발전기를 비롯한 전력 인프라 수요도 늘어날 것으로 회사는 보고 있다.
혜인 관계자는 "클라우드 데이터센터와 반도체 등 대규모 전력 수요가 늘면서 비상발전기 공급과 구축 시장도 확대되고 있다"며 "특히 기존 데이터센터 수요 확대에 더해 AI 데이터센터 투자가 본격적으로 시작되는 국면에 들어서면서 관련 전력 인프라 수요가 한층 커질 것으로 보고 있다"고 말했다.
이어 "이번 포항 프로젝트를 비롯한 대형 데이터센터 공급을 기반으로 2027년에는 발전·전력 인프라 사업의 성장세가 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com