단일종목 ETP 손실 6.3조…40대 손실 최대, 70대는 계좌당 3000만원

AI 핵심 요약beta
- 21일 개인투자자 단일종목 ETP 손실이 6조3130억원으로 집계됐다
- 40대 손실액이 2조530억원으로 가장 많아 전체의 62.1%를 차지했다
- 70대 이상은 계좌당 평균 손실액이 약 2994만원으로 가장 컸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
70대 이상 계좌당 손실, 전체 평균의 2.6배
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 단일종목 상장지수상품(ETP)에 투자한 개인투자자 가운데 40대가 가장 큰 손실을 본 것으로 나타났다. 다만 계좌당 손실액으로 범위를 좁히면 70대 이상이 전체 연령대 중 가장 컸다. 투자자 수가 많은 중장년층에서 손실 총액이 크게 나타난 반면, 고령층은 계좌별 손실 부담이 상대적으로 두드러졌다.
21일 박성훈 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 5월 27일부터 8월 14일까지 단일종목 ETP를 한 차례 이상 매매한 개인투자자 계좌 54만6000개의 총손실은 6조3130억원으로 집계됐다. 10개 종합금융투자사업자가 제출한 자료를 취합한 결과다.
연령대별 손실액은 40대가 2조530억원으로 가장 많았다. 50대 손실도 1조8655억원에 달했다. 두 연령대의 손실을 합하면 3조9185억원으로 전체 손실의 약 62.1%를 차지한다. 거래 계좌 수도 40대가 16만5200개, 50대가 15만8000개로 다른 연령층보다 많았다.
30대의 손실액은 1조912억원으로 뒤를 이었다. 60대는 8059억원, 20대는 1958억원의 손실을 기록했다. 20대 미만의 손실액은 82억원이었다.
계좌당 평균 손실액에서는 다른 양상이 나타났다. 70대 이상은 9800개 계좌에서 2934억원의 손실을 기록했다. 계좌당 평균 손실액은 약 2994만원으로, 전체 계좌 평균인 약 1156만원의 2.6배 수준이었다. 60대도 계좌당 평균 손실액이 약 1321만원으로 전체 평균을 웃돌았다.
전체 손실을 매매손익과 평가손익으로 나누면 실제 거래에서 발생한 실현손실이 2조3242억원, 보유 상품의 평가손실이 3조9888억원이었다. 아직 매도하지 않은 상품에서 발생한 평가손실이 전체의 약 63%를 차지했다.
증권사별로는 키움증권의 개인투자자 손실이 1조2870억원으로 가장 컸고, 미래에셋증권이 1조2576억원으로 뒤를 이었다. 삼성증권은 9994억원, NH투자증권은 8517억원의 손실을 기록했다. 집계 대상인 10개 증권사 모두 총손익이 마이너스로 나타났다.
이번 손익은 단일종목 ETP 출시 이후 한 차례 이상 매수·매도 거래가 있었던 계좌의 실현손익과 기준일 보유 잔고의 평가손익을 합산한 수치다. 평가손실은 8월 14일 종가를 기준으로 산출됐다.
rkgml925@newspim.com