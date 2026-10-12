신현송 "레버리지 ETF 위험 경고 부족…국민께 송구"

AI 핵심 요약beta
- 신현송 한은 총재가 12일 ETF 사태 경고 부족을 사과했다.
- 한은은 상품 위험성을 초기부터 제대로 못 봤다고 인정했다.
- 신 총재는 주가 변동성 파악과 경고가 부족했다고 말했다.
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정성호 "사태 진정되자 제3자 논평", 한은 역할 질타
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신현송 한국은행 총재가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 사태에 대한 사전 경고가 부족했다며 사과했다. 상품 도입 초기 위험성을 제대로 평가하지 못했다는 점도 인정했다.
신 총재는 12일 국회 재정경제기획위원회 한국은행 국정감사에서 정성호 더불어민주당 의원이 단일종목 레버리지 ETF 사태에 대한 한은의 책임을 지적하자 "저희도 여기에 대해서 국민께 송구하다"고 말했다.
정 의원은 한은이 지난 6월 24일 금융안정보고서에서 해당 상품이 국내 투자자금의 해외 유출을 방지하고 주식시장 저변 확대와 가격 발견 기능 강화에 기여할 것으로 평가한 점을 문제 삼았다.
신 총재는 "보고서 작성은 주로 5월 말, 6월 초에 다 이루어졌고 그 당시 상황에 봐서는 적절하지 않았다고 생각한다"고 답했다.
이어 "부채를 통한 주식 투자에 대해서는 여러 번 원론적으로 언급했다"면서도 "당시에는 국내 주식시장의 변동성, 특히 메모리 반도체 부분에 대한 변동성을 완전히 파악하지 못했다"고 설명했다.
그러면서 "충분히 저희가 거기에 대한 경고라든가 그런 것을 못 한 것은 저희도 동의한다"고 말했다.
정 의원은 한은이 지난 9월 10일 통화신용정책보고서에서야 단일종목 레버리지 ETF가 주가의 일중 변동성을 확대했다고 평가한 점도 지적했다.
그는 "거시금융 안정성에 가장 막대한 책임을 져야 되는 한국은행이 사태가 진정되고 나니까 관련이 없다는 제3자적인 논평을 하고 있다"며 "경제부총리, 금융위원장, 금감원장 다 사과했는데 한은만 아무 책임이 없다는 것이냐"고 비판했다.
정 의원은 지난 7월 16일 거시금융점검회의와 29일 관계기관 합동대책 발표 과정에서도 한은이 뚜렷한 경고를 내놓지 않았다고 지적했다.
이어 "오히려 한은이 중기적·장기적·거시적인 관점에서 조기경보 기능을 강화하고 선제적 정책 대안을 제시할 의무가 있다"며 "정부와 적절하게 긴장 관계를 가지면서 정부가 약간은 불편하면서도 국민들이 안심할 수 있는 그런 조언을 해야 될 기능이 있다"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com