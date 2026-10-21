현대백화점, 기부 에코백 1500개 장바구니로…무역센터점서 무료 제공

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 21일 고객 기부 에코백으로 만든 장바구니를 제공했다
- 무역센터점 식품관에서 30일까지 H포인트 회원에게 리백을 무료 증정했다
- 리백 이용 고객에게 결제 할인과 반납 시 H포인트 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 고객에게 기부받은 에코백 1500개를 장바구니로 만들어 무역센터점 식품관에서 무료로 제공한다고 21일 밝혔다.
'리백(Re:Bag)' 캠페인은 오는 30일까지 진행된다. 식품관에서 쇼핑하는 H포인트 회원은 계산대에서 종이 쇼핑백이나 종량제 봉투를 구매하는 대신 리백을 요청해 받을 수 있다.
현대백화점은 지난 7월 고객들이 기부한 에코백을 활용해 리백 1500개를 제작했다. 일회용품 사용을 줄이고 쓰지 않는 에코백을 재사용하자는 취지다.
리백 이용 고객에게는 식품관 결제금액 100원 할인 혜택을 제공한다. 다음 달 20일까지 무역센터점 사은데스크에 리백을 반납하면 H포인트 2000점도 추가로 준다.
이번 캠페인은 현대백화점과 기후에너지환경부, 한국환경보전원이 함께 진행한 '청소년 기후행동 오픈이노베이션'에서 나온 학생들의 아이디어를 바탕으로 기획됐다.
리백 겉면에는 학생들의 의견을 반영해 'EVERY BAG HAS ANOTHER TRIP(모든 가방에는 또 다른 여정이 있습니다)'이라는 문구를 새겼다.
kji01@newspim.com