플러스골프 유튜브에 신청, 원하는 골프장에서 프로골퍼와 동반 라운드를

AI 핵심 요약beta
- 플러스골프가 10월 한 달간 프로골퍼 라운드 이벤트를 진행했다
- 구독자는 원하는 골프장에서 배재희 등 소속 프로와 라운드한다
- 참여 희망자는 유튜브 콘텐츠에 댓글로 신청하면 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=플러스골프가 유튜브채널에서 프로골퍼와 라운드하는 이벤트를 10월 한달동안 진행하고 있다. 원하는 골프장에서 원하는 시간에 가능해 화제다.
TVCF에서 '원하는 골프장, 원하는 시간'이라는 카피를 내세우고 있는 플러스골프는 최근 전속 계약을 맺은 배재희, 전지선, 김한솔 프로 등 소속 프로들과 함께 라운드할 수 있는 기회를 구독자들에 제공하고 있다.
프로와 라운드를, 그것도 구독자가 원하는 골프장에서의 라운드를 진행하기 때문에 호평을 받고 있다.
10월 한달동안 플러스골프 유튜브에서 신청을 받고 있고며, 신청 방법은 플러스골프에 올려진 '수도권 골프장 TOP5(배재희 프로 진행)' 컨텐츠에 댓글로 참여를 신청하면 된다.
한편 플러스골프는 프리미엄 멤버십 골프회원권 기업으로 무기명 4인 서비스로 비즈니스 골프에 최적화되어 있으며, 최근 배재희(KLPGA), 전지선(KLPGA), 김한별(KPGA) 프로와 전속계약하며 적극적인 골프마케팅을 펼치고 있다.
iaspire@newspim.com