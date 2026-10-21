AX 위해 머리 맞댄 中企..."한국형 지식 체계 플랫폼 구축해야"

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회는 21일 피지컬 AI 시대 혁신전략 토론회를 개최했다
- 박영선 위원장은 국가·산업 데이터를 연결할 K-온톨로지 구축을 제안했다
- 전문가들은 제조 데이터 지능화와 공동혁신 모델 확산을 강조했다
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제조데이터 기반 피지컬 AI 단계적 확산
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업의 인공지능(AI) 전환과 확산을 위해 국가·산업 데이터를 연결하는 'K-온톨로지' 플랫폼을 구축하고, 제조 데이터를 지능화하는 'AI 팩토리'를 새로운 생산 기반으로 조성해야 한다는 주장이 나왔다.
21일 중소기업중앙회는 롯데호텔 제주에서 재정경제부와 함께 '피지컬 AI 시대, 중소기업의 혁신전략은?'을 주제로 정책토론회를 개최했다. 이날 토론회는 피지컬 AI로 급변하는 산업 생태계 속에서 중소기업의 성장해법을 논의하기 위해 마련됐다.
우선 김기문 중기중앙회장은 현장의 목소리가 향후 국가 AI 전략과 중소기업 AX 정책을 설계하는 과정에 적극 반영될 필요가 있다고 말했다. 박영선 재정경제부 전략경제자문단 위원장은 'AI의 2막, 중소기업의 미래를 바꾸다'를 주제로, 에이전틱·피지컬 AI로 이어지는 흐름에 대응해 업무와 제조현장 자체의 혁신이 필요하다고 강조했다.
박영선 위원장은 "국가·산업 데이터를 연결하는 'K-온톨로지' 표준과 플랫폼 구축이 필요하다"며 "연결된 제조데이터를 기반으로 피지컬 AI를 단계적으로 확산하고, 데이터를 지능으로 바꾸는 'AI 팩토리'를 새로운 생산기반으로 갖춰야 한다"고 제안했다.
김준하 광주과학기술원(GIST) AI정책전략대학원장은 "피지컬 AI 시대의 핵심 경쟁력은 제조 현장에 쌓인 공정 데이터와 숙련 노하우"라며 "데이터를 단순히 모으는 데 그치지 않고 AI가 활용할 수 있는 자산으로 만들어야 한다"고 말했다.
조주현 중소벤처기업연구원장은 'AI 공동혁신과 중소기업 성장전략'을 주제로 발표를 진행했다. 조 원장은 중소기업의 AI 도입이 더딘 것은 비용과 실패 위험 때문이라며, 각 기업의 경쟁력을 지키면서도 데이터·실증시설 등 공통기반은 함께 활용하는 '공동혁신 모델'이 필요하다고 주장했다.
이후 진행된 패널토론에서는 박영선 위원장이 좌장을 맡아 피지컬 AI의 중소기업 확산방안에 대해 논의했다.
한병준 중소기업중앙회 부회장(한국정보산업협동조합 이사장)은 "중소기업 AX는 먼저 경영자가 현장에서 해결할 문제를 찾는 것이 중요하다"며 "개별 기업이 혼자 부담하기 어려운 인프라는 협동조합을 중심으로 함께 구축할 필요가 있다"고 말했다.
장영재 한국과학기술원(KAIST) 제조피지컬AI연구소장은 피지컬 AI는 공장 전체를 통합적으로 판단하고 운영하는 '제조 지능'이라며, 작은 실증부터 시작해 검증된 AI 모델을 업종별로 확산하는 '모두의 AI공장장' 모델을 제안했다.
정부에서는 권순재 중소벤처기업부(중기부) 지역기업정책관과 송창종 과학기술정보통신부(과기부) 디바이스AX혁신팀장이 참석해 관련 정책방향을 설명했다.
김기문 회장은 "중소기업의 기술과 경험을 AI가 활용할 수 있는 데이터로 만들고, 이를 피지컬 AI와 연결해 수십년간 쌓아온 암묵적인 제조 노하우를 이어가야 한다"며 "중소기업이 AI 대전환의 주체로 참여할 수 있도록 수준에 맞는 단계별 지원정책을 설계하고, 업종별 협동조합을 구심점으로 AI를 신속하게 확산해야 한다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com