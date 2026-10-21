대한전선, 김준석 신임 대표 선임…글로벌 사업 확장

AI 핵심 요약beta
- 대한전선은 21일 김준석 사장을 신임 대표이사로 선임했다
- 김 대표는 경영전략과 사업 재편, 투자 확대를 주도해 왔다
- 미국·유럽 사업 확대와 HVDC·해저케이블 경쟁력 강화를 추진한다
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"미국과 유럽을 중심으로 글로벌 사업 기반 확대할 것"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한전선이 김준석 사장을 신임 대표이사로 선임하고 글로벌 사업 경쟁력 강화에 나선다.
대한전선은 21일 이사회를 열고 김준석 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.
김 신임 대표는 서울대학교 원자핵공학과를 졸업하고 한국수력원자력을 거쳐 2010년 호반그룹에 합류했다. 2021년 호반그룹의 대한전선 인수 실무를 주도했다. 2023년부터 대한전선 경영부문장과 경영총괄 부사장을 역임하며 경영전략 수립과 사업 구조 재편, 투자 확대 등을 추진해 왔다.
김 대표는 미국과 유럽을 중심으로 글로벌 사업 기반을 확대하고 초고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 등 차세대 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다.
김 대표는 "작은 차이들이 모여 회사의 경쟁력이 된다"며 기술과 품질을 개선하고 원가 경쟁력을 높이는 것이 중요하다고 강조했다.
대한전선 관계자는 "김준석 사장은 대한전선 인수 과정부터 회사의 성장과 변화를 함께해 온 경영자"라며 "HVDC·해저케이블 사업의 경쟁력을 높이고 글로벌 시장에서 지속적인 성장 기반을 강화해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com