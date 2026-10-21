NCT 지성, 출연작 '크래시2' OST 참여…천러와 '스매시 잇' 발매

AI 핵심 요약beta
- 엔시티 지성과 천러가 22일 ‘크래시2’ 첫 OST를 발매한다
- 지성은 드라마에서 교통범죄수사팀에 합류하는 순경을 연기한다
- ‘스매시 잇’은 강렬한 사운드로 추격신의 박진감을 담아냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔시티 지성이 출연하는 ENA 드라마 '크래시2 : 분노의 도로' OST에 직접 참여해 극의 몰입감을 더한다
'천지 콤비' 천러와 지성이 함께 부른 '크래시2'의 첫 번째 OST '스매시 잇(Smash It)'은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이는 11월 16일 첫 방송보다 3주 이상 앞선 공개다.
지성은 '크래시2'에서 남강경찰서(남강서) 교통과의 '아이돌'로 통하는 순경 지대세 역을 맡았다. 교통범죄수사팀(TCI)을 동경해 온 지대세는 TCI에 합류해 팀에 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.
이번 곡은 일명 '천지 콤비'로 불리는 천러와 지성이 처음으로 함께 호흡을 맞춘 OST라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 오랜 시간 무대에서 다져 온 두 사람의 호흡이 곡의 질주감을 한층 끌어올렸다. 지성이 출연한 드라마에 천러가 목소리로 힘을 보탰다는 점도 팬들의 기대를 모은다.
'스매시 잇'은 묵직한 베이스와 강렬한 전자음이 특징인 곡으로, 드라마 속 추격신의 박진감을 음악으로 담아냈다. 음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 시즌1보다 화려해진 카체이싱과 지성의 합류로 한층 강력해진 TCI의 액션이 담겨, 본방송에 앞서 '크래시2'의 분위기를 미리 엿볼 수 있다.
한편 '크래시2 : 분노의 도로'는 지난 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 남강서 TCI가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국 단위의 교통 범죄를 해결하며, 더욱 커진 규모의 수사 활극을 선보일 예정이다. '크래시2'는 11월 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com