이민기·곽선영·허성태 뭉쳤다…'크래시2', 더 커진 교통범죄와 통쾌한 질주 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '크래시2 : 분노의 도로'가 이민기, 곽선영, 허성태 등 시즌1 주역들의 재결집과 새로운 멤버 박지성(NCT 지성)의 합류로 한층 강력해진 팀플레이를 예고했다

오는 11월 16일 공개 예정인 ENA 새 월화드라마 '크래시2'는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 교통범죄라는 참신한 소재와 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀(T.C.I, Traffic Crime Investigation)의 통쾌한 팀플레이, 장르적 쾌감을 극대화한 카 체이싱 액션으로 방영 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 크래시2 대본 리딩 현장. [사진=KT스튜디오지니] 2026.10.13 moonddo00@newspim.com

뜨거운 기대 속 돌아온 '크래시2'에서는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.

무엇보다도 유일무이 교통범죄 수사활극을 탄생시킨 시즌1의 제작진과 흥행 주역들이 다시 의기투합했다는 점에서 기대감에 불을 지핀다. '크래시1' '모범택시1' 등 강렬한 액션에 감각적인 미장센을 더하는 독보적인 연출력의 박준우 감독, 부조리를 날카롭게 짚는 통찰력과 인간미 넘치는 캐릭터를 빚어내는 오수진 작가가 또 한 번 시너지를 발휘한다. '크래시1', '이상한 변호사 우영우', '킹덤' 시리즈, '시그널' 등 굵직한 화제작을 완성한 에이스토리 역시 제작에 나서 완성도를 담보한다.

그런 가운데 공개된 '크래시2 : 분노의 도로' 대본 리딩 현장은 기대 심리를 더욱 자극한다. 먼저 이민기는 '인간AI' 같은 분석력으로 사건의 원인을 규명하고 작은 단서 하나도 놓치지 않는 '차연호' 역으로 돌아온다. 이민기는 지능화된 교통범죄 만큼이나 더 날카로워진 차연호의 매력을 배가해 몰입도를 높였다. 곽선영은 실전 무술과 한 번 물면 놓지 않는 지독한 수사 본능으로 도로 위를 평정하는 민소희 역을 책임진다. 곽선영은 거침없는 기동력으로 도로 위 빌런들을 일망타진하는 민소희의 통쾌함과 카리스마를 탁월한 완급조절로 풀어내 기대감을 끌어올렸다.

T.C.I의 든든한 버팀목 '정채만' 역 허성태의 활약도 기대를 더했다. 뺑소니로 아내를 잃은 슬픔을 가진 정채만은 이번 시즌에서 사건의 실마리를 푸는 새로운 추적에 나선다고. 허성태는 밀도 높은 연기로 극의 또 다른 축의 이야기를 완성했다. 이호철은 험상궂은 비주얼 뒤에 여린 심성을 숨긴 반전의 교통범죄 애널리스트 '우동기' 역으로 또 한 번 하드캐리한다. 관찰력과 자료 분석력이 남다른 우동기는 T.C.I에서 빼놓을 수 없는 핵심 멤버. 이호철은 끈끈해진 팀워크만큼이나 한층 물오른 티키타카와 캐릭터 플레이로 시청자들의 마음을 또 한 번 사로잡을 준비를 마쳤다. 문희는 남다른 정보력에 화려한 무술 실력을 겸비한 행동파 '어현경'으로 진가를 발휘한다. 변함없는 당찬 에너지로 T.C.I의 팀워크에 활력을 더하며 이목을 집중시켰다.

시즌 2에 새롭게 합류한 박지성(NCT 지성)은 남강경찰서 교통과 아이돌이자 T.C.I를 동경하는 순경 '지대세' 역을 맡아 신선한 바람을 불어넣는다. T.C.I의 신입 지대세가 기존 멤버들과 어떤 시너지를 만들어낼지 기대가 쏟아지고 있는 상황. 박지성은 감기로 인한 컨디션 난조에도 불구하고 유단자급 유도 실력을 가진 '지대세'의 풋풋함과 패기 넘치는 면모를 안정적으로 그리며 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다.

한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'는 11월 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니 + 에서도 감상할 수 있다.

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