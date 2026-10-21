삼성운용 '전고체·ESS ETF' 순자산 2000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 21일 전고체배터리·ESS ETF 순자산이 2376억원을 돌파했다고 밝혔다
- 해당 ETF는 상장 4개월 만에 개인투자자 누적 순매수액 754억원을 기록했다
- AI 전력 수요 증가와 전고체배터리 양산 기대감에 관련 투자 관심이 커지고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최근 1개월 수익률 11.99%·3개월 34.98%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI)이 확산되면서 데이터센터, 휴머노이드 로봇 등 관련 산업의 전력 수요가 증가함에 따라 전고체배터리와 에너지저장장치(ESS) 분야에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다.
삼성자산운용은 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 2000억원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 지난 6월23일 상장 이후 약 4개월 만이다. 20일 마감 기준 순자산은 2376억원이다.
상장 이후 개인투자자 누적 순매수액은 754억원으로 집계됐다. 최근 1개월 동안에도 약 233억원의 개인 자금이 유입됐다. 수익률은 최근 1개월 11.99%, 3개월 34.98%를 기록했다. 상장 이후 수익률은 6.88%로, 삼성자산운용에 따르면 국내 상장 2차전지 및 소재 관련 ETF 가운데 1위다.
이 상품은 배터리 산업의 두 성장축인 전고체배터리와 ESS에 동시에 투자하는 ETF다. 전고체배터리는 액체 대신 고체 전해질을 사용하는 차세대 배터리이며, ESS는 생산된 전력을 저장했다가 필요할 때 공급하는 시스템이다.
포트폴리오는 LG에너지솔루션과 삼성SDI에 약 50%를 투자하고 나머지는 관련 소재·부품·장비 기업에 분산 투자하는 방식으로 구성됐다. 주요 편입 종목은 상신이디피, 서진시스템, 한중엔시에스, 이수스페셜티케미컬, 대주전자재료, 포스코퓨처엠 등이다.
신현진 삼성자산운용 매니저는 "ESS는 AI 전력 인프라 확대로 매출이 증가하고 있으며 전고체배터리는 양산 일정이 구체화되면서 다음 성장이 기대되는 분야"라며 "KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스가 투자자들에게 배터리 산업의 현재와 미래 성장성에 함께 투자할 수 있는 효과적인 수단이 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com