네이버 D2SF, 온디바이스 AI 스타트업 '트레이스위브' 투자

AI 핵심 요약beta
- 네이버 D2SF가 21일 온디바이스 AI 스타트업 트레이스위브에 투자했다
- 트레이스위브는 30억원을 유치하고 300억원 기업가치를 인정받았다
- 페이즈-타이탄으로 메모리 병목을 해결해 기기 내 AI 에이전트를 구현한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시드 투자 30억원 유치...기업가치 300억원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버의 스타트업 투자 조직 D2SF가 온디바이스 인공지능(AI) 기술을 개발하는 스타트업 '트레이스위브(TraceWeave)'에 투자했다. 트레이스위브는 기존 AI 모델의 메모리 사용량 문제를 해결하는 독자적인 기술을 개발하고 있다.
트레이스위브는 미래에셋캐피탈이 주도한 시드 투자 라운드에서 약 30억원을 유치했으며, 약 300억원의 기업가치를 인정받았다.
트레이스위브는 AI 모델이 처리하는 정보량이 늘어나도 메모리 사용량을 일정하게 유지할 수 있는 새로운 AI 아키텍처 '페이즈-타이탄(Phase-TITAN)'을 개발하고 있다.
기존 트랜스포머 기반 AI 모델은 처리해야 할 맥락이 길어질수록 이전 연산 정보를 저장하는 키밸류 캐시(KV-Cache)가 커져 메모리 사용량이 증가하는 한계가 있다. 스마트폰이나 로봇 등 기기 자체에서 AI를 구동하는 온디바이스 환경에서는 메모리 용량과 배터리, 발열 등의 제약으로 복잡한 작업을 수행하기 어렵다.
트레이스위브의 페이즈-타이탄은 기존 트랜스포머 구조를 대체해 이러한 메모리 병목을 해결하도록 설계됐다. 처리하는 정보가 늘어나더라도 메모리 사용량을 일정하게 유지하는 것이 특징이다.
이를 통해 클라우드 서버에 접속하지 않고도 기기 자체에서 외부 도구를 호출하고 결과를 해석한 뒤 다음 행동을 판단하는 AI 에이전트를 구현할 수 있다는 설명이다.
트레이스위브는 스마트폰의 중앙처리장치(CPU)만으로 여러 단계의 작업을 수행하는 AI 에이전트 시연에도 성공했다고 밝혔다.
모빌리티 분야에서는 글로벌 완성차 그룹의 자율주행 계열사와 주행 데이터 분석을 위한 유료 기술검증(PoC)을 마쳤다. 현재 글로벌 자동차 전장 소프트웨어 기업과 차량용 AI 에이전트의 성능도 검증하고 있다.
이 밖에도 로봇과 드론, 스마트 글래스, 웨어러블 기기 등 다양한 분야로 사업 확대를 모색하고 있다.
트레이스위브는 지난해 10월 스위스 취리히연방공과대학교(ETH 취리히), 구글, 한국과학기술원(KAIST) 출신 연구자들이 공동 창업한 기업이다. 현재 네이버 D2SF의 스타트업 지원 공간인 'D2SF @강남'에 입주해 있으며, 이번 투자금을 바탕으로 인재 확보와 사업 확장에 나설 계획이다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "온디바이스 AI는 PC를 넘어 다양한 디바이스 환경에서 복잡하고 고도화된 AI를 구현하는 데 핵심 기술이며, 클라우드 호출 비용 절감이나 프라이버시 측면에서도 강점을 갖고 있다"며 "트레이스위브는 AI 아키텍처를 혁신해 기존 AI 모델의 한계를 해소하고 온디바이스 환경에서 AI를 실현하고 있는 팀"이라고 말했다.
이어 "네이버 D2SF는 AI 최적화·경량화 기업 노타(NOTA) 등 새로운 디바이스 환경에 필요한 핵심 기술을 선제적으로 발굴해 왔고, 앞으로도 적극적인 투자에 나설 것"이라고 밝혔다.
flurry327@newspim.com