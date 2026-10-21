CMG제약, SKY동물메디컬센터와 반려동물 영양제 공동개발

AI 핵심 요약beta
- CMG제약은 21일 SKY동물메디컬센터와 제품 공동개발 협약을 체결했다
- 양사는 초유 엑소좀 활용 영양제 개발과 생산·유통에 협력하기로 했다
- 간·췌장·신장 건강관리 제품을 개발해 동물병원 전용군을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= CMG제약이 SKY동물메디컬센터와 반려동물 건강관리 제품을 공동개발하기로 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 초유 엑소좀 원료와 기존 원료를 배합한 반려동물 건강관리 제품을 공동개발하고, 제품 생산부터 유통까지 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. CMG제약은 원료 및 제품 생산과 관련 인허가 업무를 담당하고, SKY동물메디컬센터는 동물 진료 경험을 바탕으로 제품 배합비율 등에 대한 자문과 마케팅·유통을 맡는다.
회사에 따르면 두 회사는 반려동물의 간·췌장·신장 건강관리를 위한 영양제를 공동 개발할 계획이다. 제품 개발에 활용되는 초유 엑소좀은 차 의학연구원이 세포외소포체(EV) 분리·정제 기술을 적용해 개발한 반려동물용 기능성 소재다. CMG제약은 최근 초유 엑소좀에 대한 원료 허가를 획득했고, 초유 분리정제 시설을 구축했다.
CMG제약은 이번 협약으로 반려동물 제품 브랜드 '차오르'의 동물병원 전용 제품군을 확대하고, 전문가용 제품 포트폴리오를 강화할 계획이다. SKY동물메디컬센터는 2011년 부천점을 시작으로 인천, 수원, 천안 등 전국 주요 지역에서 지점을 운영하는 대형 동물병원 네트워크로, 내과·외과·영상의학과 등 다양한 분야에서 반려동물 전문진료 서비스를 제공하고 있다.
CMG제약 이주형 대표는 "반려동물 건강관리 시장이 성장하면서 제약·바이오 분야의 연구개발 역량과 동물의료 현장의 전문성을 결합하는 것이 더욱 중요해지고 있다"며 "인천스카이동물메디컬센터와 진행해 온 난치성 질환 치료제 개발 협력을 바탕으로 다양한 건강관리 제품과 기술 개발을 추진하고, 반려동물 헬스케어 분야의 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
SKY동물메디컬센터 오이세 대표원장은 "CMG제약과는 이미 반려동물 난치성 질환 치료제 개발을 위한 공동 연구를 진행하고 있다"며 "이번 업무협약은 제약·바이오 분야의 연구개발 역량과 동물의료 현장의 임상 경험을 결합한다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
nylee54@newspim.com