화장품 넘어 바이오로...코스맥스, 하버드 의대와 신약 개발 2차 협약

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스그룹은 21일 MGB와 마이크로바이옴 공동연구를 확대했다.
- 양사는 2026년부터 2029년까지 건강기능식품 원료와 신약 후보를 발굴한다.
- 체중·대사 관리 소재 개발에 AI 분석 기술을 도입해 연구를 고도화한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 코스맥스그룹이 미국 의료기관 매스 제너럴 브리검(MGB)과 마이크로바이옴 공동연구를 확대한다. 피부 미생물 연구를 기반으로 화장품 원료뿐 아니라 건강기능식품 기능성 원료와 바이오 신약 후보물질을 발굴해 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.
코스맥스그룹은 지난 13일(현지시간) 미국 보스턴 매사추세츠 종합병원(MGH)에서 MGB와 2차 공동연구 협약을 체결했다고 21일 밝혔다. MGB는 하버드 의과대학 부속 수련병원 네트워크를 운영하는 의료 시스템이다.
협약식에는 이경수 코스맥스그룹 회장과 이병주 코스맥스비티아이 대표 부회장, 박천호 R&I센터 원장 등이 참석했다. MGB 측에서는 마르셀라 과달루페 델 카르만 MGH 병원장과 윌 커리 MGH 의료원장, 마이크 맥날리 MGB 최고개발책임자 등이 자리했다.
양사는 2024~2026년 1차 공동연구에서 피부 마이크로바이옴 빅데이터와 하버드 MGB의 글로벌 임상 데이터를 결합해 특정 마이크로바이옴 유래 물질이 아토피 피부염 증상을 완화하고 피부 장벽 기능을 개선하는 기전을 규명했다. 연구 결과는 국제 학술지 'Allergy'에 게재됐으며 국내 특허 출원도 완료했다.
2026~2029년 진행될 2차 공동연구는 'VIVA 프로젝트'로 명명됐다. 기존 뷰티 원료 개발을 넘어 개별인정형 건강기능식품 기능성 원료와 바이오 신약 후보물질 발굴까지 연구 범위를 확대한다.
특히 체중 및 대사 관리 소재 탐색에 중점을 두고 있다. GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)과 유사한 기작을 하는 유산균 및 건강기능식품 기능성 소재 발굴을 본격 추진한다.
코스맥스는 연구 개발 속도와 정확도를 높이기 위해 AI 기반 분석 기술을 도입한다. AI를 데이터 검증 도구를 넘어 가설 설계와 후보물질 최적화에 참여하는 '과학적 동료'로 활용할 계획이다.
또한 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 적합 인정을 획득하고 2등급 점착성 투명 창상피복재 개발 및 생산 시스템을 구축했다.
코스맥스는 2011년부터 마이크로바이옴 연구를 진행해 2019년 세계 최초로 마이크로바이옴 화장품을 상용화했다. 현재 약 3100종의 미생물 자산을 확보하고 특허 204건(등록 110건)을 출원했다.
최근에는 한국인 피부 12가지 유형을 분류한 분석 플랫폼 '페이스링크(FACE-LINK™)'를 개발했으며, 국내외 71개 대학·기업과 246건의 프로젝트로 개방형 연구·혁신을 추진 중이다.
nrd@newspim.com