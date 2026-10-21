더이앤엠, 청라 영상문화복합단지 'SOM:CITY' 행정절차 통과

AI 핵심 요약beta
- 더이앤엠은 21일 청라 SOM:CITY 사업이 정부 승인을 받았다고 밝혔다.
- 산업부는 19일 청라국제도시 개발계획 변경안을 의결했다.
- 사업 부지는 콘텐츠·업무시설 용지로 조정돼 후속 절차를 밟는다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 더이앤엠(THE E&M)이 추진하는 청라 영상문화복합단지 'SOM:CITY' 조성사업이 정부 승인을 받았다고 21일 밝혔다.
산업통상자원부 및 관련 업계에 따르면 산업통상자원부는 지난 19일 제149차 경제자유구역위원회를 열고 인천경제자유구역 청라국제도시 투자유치 5-4블록 개발계획 변경안을 의결했다.
회사는 이번 의결로 18만8282㎡ 부지의 토지이용계획이 콘텐츠 산업시설용지 및 업무시설용지 등으로 조정됐다고 설명했다. SOM:CITY 조성을 위한 토지이용계획 기반이 확립됨에 따라 향후 사업협약 체결과 실시계획 변경 등 후속 행정절차가 진행될 예정이다.
SOM:CITY는 첨단 영상제작시설을 중심으로 콘텐츠 기업의 업무공간과 문화·체험시설을 연계하는 복합개발 프로젝트다. 콘텐츠 제작을 지원하는 산업 인프라와 시민들이 관련 콘텐츠를 경험할 수 있는 공간을 결합해 청라를 K-콘텐츠 산업의 거점으로 구축한다는 계획이다.
더이앤엠은 국내외 콘텐츠 제작 수요를 유치하기 위해 기획·제작·후반작업으로 이어지는 연계 기능을 강화하고 영상제작시설과 문화·체험 공간 간 시너지를 최대화할 수 있는 세부 방안을 마련하기로 했다.
더이앤엠 관계자는 "이번 개발계획 변경안 의결은 장기간 준비해 온 사업을 실질적으로 진전시킬 수 있는 전환점"이라며 "구체화된 계획을 바탕으로 실행력을 높여 나가겠다"고 말했다. 이어 "인천경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 긴밀히 협의해 향후 절차를 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com