제일기획, 땡겨요·노모어피자 틱톡 협업 성과 공개...조회수 3590만건

AI 핵심 요약beta
- 제일기획은 20일 틱톡 서밋에서 협업 마케팅 사례를 공개했다
- 먹방 크리에이터들이 땡겨요와 노모어피자를 함께 홍보했다
- 캠페인으로 조회수 3590만회와 신제품 판매 36% 증가를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 제일기획이 20일 '틱톡 서밋 코리아 2026'에서 배달앱 땡겨요와 피자 브랜드 노모어피자의 협업 마케팅 사례를 공개했다.
캠페인은 먹방 크리에이터들과 협업해 두 브랜드를 하나의 콘텐츠에 자연스럽게 결합하는 '조인트 브랜디드 콘텐츠' 방식으로 진행됐다.
시니, 히밥, 슈기 등 유명 크리에이터들이 자신의 스타일을 유지하면서 땡겨요 앱으로 피자를 주문하고 노모어피자 신메뉴를 소개한 뒤 앱에서 리뷰를 작성했다.
제일기획 관계자는 "배달앱과 음식 브랜드가 먹방 콘텐츠의 스토리라인에서 자연스러운 연관성을 지니며 함께 광고를 집행할 경우 양쪽 모두 효과를 거둘 수 있다고 판단했다"고 설명했다.
캠페인 결과로 영상 누적 조회수는 약 3590만 회, 좋아요는 9만3000여 건을 기록했다. 노모어피자는 틱톡 브랜드 리프트 조사에서 브랜드 인지도가 8.2%포인트, 광고 상기도가 25.8%포인트 상승했으며 신제품 '핫허니 소스' 판매량은 캠페인 전 대비 36% 증가했다. 땡겨요는 '천만고객 달성 감사제' 이벤트 인지도가 7.0%포인트 올랐다.
origin@newspim.com