토스페이먼츠, 사업자 대상 'GEO 그로스 살롱' 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 토스페이먼츠는 21일 사업자 대상 GEO 세미나를 개최했다고 밝혔다.
- 세미나에는 1000여건이 신청했고, 기업 53곳이 참석해 만족도 4.8점을 기록했다.
- 토스페이먼츠는 생성형 AI 검색 노출 전략과 매출 연계 방안을 공유했다.
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생성형 AI 시대 마케팅 기법 공유…결제 데이터 기반 성장 지원 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스페이먼츠가 사업자를 대상으로 한 세미나 '2026 GEO 그로스 살롱'을 진행했다고 21일 밝혔다.
지난 14일 열린 세미나에는 1000여건의 신청이 접수됐다. 토스페이먼츠는 현장 참석사 53곳을 선정을 거쳐 초대하고 온라인 중계를 병행했으며, 현장 참석 기업 만족도는 5점 만점에 4.8점으로 집계됐다.
GEO(생성형 엔진 최적화)는 챗GPT 등 생성형 AI가 정보 탐색 창구로 활용되면서 주목받는 마케팅 기법이다. 검색엔진최적화(SEO)에서 나아가 생성형 AI가 브랜드와 콘텐츠를 인식하고 답변에 참조하도록 최적화한다. 이번 행사는 AI 검색 환경 내 브랜드 노출 전략과 매출 연계 방안을 공유하고자 마련됐다.
행사에는 GEO 인텔리전스 플랫폼 트루스박스의 조황 대표가 연사로 참가했다. 300여개 브랜드 분석 사례를 바탕으로 뷰티, 식품, 패션, 가전, 여행 등 업종별 AI 검색 노출 전략을 설명하고 AI가 인용하기 쉬운 콘텐츠 구성 방식을 소개했다.
토스페이먼츠는 결제 데이터를 분석 정보로 전환하는 사업을 추진 중이며, 유입 고객을 매출로 연결하는 이번 세미나 역시 그 일환으로 기획됐다. 회사는 이를 시작으로 사업자 성장 지원 서비스를 확대할 계획이다.
현장 참석 기업에는 AI 검색 노출 현황에 대한 맞춤 진단이 제공돼, 각 기업이 자사의 GEO 대응 수준을 점검하고 대응책을 마련하도록 도왔다.
토스페이먼츠 관계자는 "생성형 AI로 검색 환경이 변화함에 따라 사업자들이 가장 주목하는 부분은 브랜드 노출을 실제 매출로 연결하는 방법"이라며 "이번 세미나를 시작으로 사업자들에게 실질적으로 필요한 마케팅 과제를 함께 해결해 나가는 자리를 계속 마련하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com