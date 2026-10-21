디에스엠, '9.81 인천공항' 공정률 90% 육박

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠은 21일 9.81 인천공항 공정률이 90%에 육박했다고 밝혔다.
- 81 인천공항은 내년 봄 개장을 목표로 막바지 공사를 진행 중이다.
- 디에스엠은 개장 첫해 방문객 100만 명 유치와 글로벌 사업 확대를 추진한다.
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9.81 인천공항 개장 첫해 방문객 100만명 목표
파라다이스시티 등 인근 관광시설과 협력 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 레저 플랫폼 기업 디에스엠이 인천국제공항 인근에 조성 중인 '9.81 인천공항'의 공정률이 90%에 육박했다고 21일 밝혔다. 내년 봄 개장을 목표로 막바지 공사에 돌입했다.
회사에 따르면 9.81 인천공항은 인천국제공항 제1여객터미널 인근 국제업무단지(IBC-1)에 위치한 대규모 레저 시설이다. 디에스엠이 총사업비 약 1300억원을 투입해 조성하고 있으며, 연면적 1만 5338㎡, 지상 3층 규모다.
중력가속도를 활용한 그래비티 레이싱을 비롯해 다양한 액티비티와 첨단 게임 시스템을 갖춘 도심형 실내 모델로 날씨와 계절에 관계없이 연중 운영할 수 있다. 현재 건축 마감과 전기·설비·소방 시설 설치 등 주요 공사를 마쳤으며, 외부 포장 및 조경 공사를 진행 중이다.
디에스엠은 개장을 계기로 국내외 IP 라이선싱 사업을 본격화할 계획이다. 9.81은 어트랙션부터 IT 기반 운영·관리 시스템, 건축·설비까지 포괄하는 공간형 레저 IP로, 2020년 개장한 야외 모델 '9.81파크 제주'에 이어 실내 모델을 구축함으로써 입지에 따라 적용할 수 있는 두 가지 사업 모델을 확보하게 된다. 이곳은 해외 사업 파트너에게 실내형 모델을 선보이는 글로벌 쇼룸 역할도 담당할 예정이다.
개장 첫해 방문객 100만 명 유치를 목표로 하고 있다. 연간 약 8000만명의 인천국제공항 이용객과 약 2600만 명의 수도권 인구를 배후 수요로 삼아 집객력을 높일 계획이다.
지난 8월에는 복합리조트 파라다이스시티를 운영하는 파라다이스세가사미와 공동 마케팅 및 관광 콘텐츠 개발을 위한 업무협약을 체결했으며, 향후 인근 시설과의 협력을 확대해 국내외 관광객의 영종도 체류 수요를 발생시킬 방침이다.
김종석 디에스엠 대표는 "9.81 인천공항은 대한민국의 관문인 인천국제공항을 찾는 국내외 방문객에게 한국의 기술력으로 개발한 새로운 레저 콘텐츠를 선보이는 공간이자 글로벌 시장 진출을 위한 핵심 거점"이라며 "주요 시설 공사가 마무리 단계에 접어든 만큼 남은 공정을 차질 없이 진행해 내년 봄 개장에 만전을 기할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com