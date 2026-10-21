관광공사, 강릉 안목해변에서 만나는 텍스트힙 '바다 24시: 북트립' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사는 21일부터 25일까지 강릉 안목해변에서 북트립을 개최했다
- 커피축제와 연계해 바다·커피·독서를 결합한 해양관광 콘텐츠를 선보였다
- 200여 권 북 라운지와 체험행사, 북콘서트를 열고 도서는 지역 도서관에 기부했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 이달 21일부터 25일까지 강릉 안목해변 일대에서 '바다 24시: 북트립'을 개최한다. 이번 행사는 연간 약 30만 명이 찾는 '강릉커피축제'와 연계해 커피와 독서 문화를 접목한 해양관광 콘텐츠로 새롭게 기획됐다. 축제를 찾은 방문객들이 안목해변 솔숲에서 바다와 함께 책과 커피를 즐기는 여유로운 경험을 통해 자연스럽게 지역에 오래 머물며 해양관광 매력을 한층 확장한다는 취지다.
북트립 행사장에는 방문객들의 다채로운 취향을 반영해 ▲바다 밥상(미식) ▲스냅트립(사진) ▲강릉 지역 콘텐츠(로컬) ▲여행·커피(취미) 등 4가지 테마로 구성된 200여 권의 북 라운지가 마련된다. 이와 함께 방문객이 직접 책갈피를 디자인하는 '책갈피 공방', 가고 싶은 바다와 소원을 적어보는 '바다소원 여행지', 책·바다를 배경으로 특별한 추억을 남기는 '바다 PICK 포토스팟' 등 체험형 프로그램도 함께 운영된다.
특별한 초대 손님들과 함께하는 북콘서트도 열린다. 24일에는 서울 해방촌 등에서 책방을 운영하는 방송인 노홍철이 '바다 여행과 독서'를 주제로 이야기의 문을 연다. 이어 25일에는 반도네온 연주팀 공연을 시작으로, 제주도에서 책방을 운영하는 싱어송라이터 겸 작가 요조와 김신회 작가가 '파도소리는 몇 페이지일까?' 라는 주제로 북토크를 진행한다. 행사 종료 후에는 북트립 북 라운지에 비치된 도서 200여 권을 강릉 시립도서관에 기부해 지역사회와 나눌 예정이다.
공사 지역콘텐츠육성팀 이근희 팀장은 "이번 행사는 강릉이 가진 '바다와 커피'라는 지역 특화 자원에 '독서'라는 문화적 감성을 더해 관광객의 지역 체류 시간을 늘리고 차별화된 해양관광 경험을 제공하기 위해 기획됐다"라며, "가을 바다의 파도 소리와 은은한 커피 향 속에서 책 한 권과 함께 오롯이 휴식하며 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"라고 전했다.
jyyang@newspim.com