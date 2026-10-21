김우빈, 꼴찌 야구부 바꿀 특별한 능력…'기프트'서 감독 변신

AI 핵심 요약beta
- 김우빈은 12월 5일 특별한 능력의 야구 감독으로 변신했다
- 드라마 기프트는 전국 꼴찌 고교 야구부의 성장기를 그린다
- 정민용은 등급 카드로 선수들의 가능성을 발견하고 변화를 이끈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김우빈이 특별한 능력을 지닌 야구 감독으로 변신해 전국 꼴찌 고교 야구부의 성장을 이끈다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 인물들의 이야기를 그린 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.
이번 감독 데뷔 포스터는 김우빈이 연기하는 야구 감독 정민용의 캐릭터와 작품의 핵심 설정을 담아 눈길을 끈다. 공개된 포스터 속 정민용은 푸른 야구부 유니폼을 입은 선수들 사이에서 자신감 넘치는 표정으로 정면을 바라보고 있다. 특히 "내 눈에 정답이 보이기 시작했다!"라는 카피와 함께 야구부원들의 머리 위로 떠오른 등급 카드가 시선을 사로잡으며, 정민용이 발견한 '정답'은 무엇일지 호기심을 자극한다.
한편, 정민용의 특별한 능력이 그의 인생과 전국 꼴찌 야구부에 어떤 변화를 가져올지 기대를 모으는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com