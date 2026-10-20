김우빈, 전국 꼴찌 야구부 이끈다…'기프트' 대본리딩 현장 공개

AI 핵심 요약beta
- tvN은 20일 김우빈 주연 드라마 ‘기프트’ 대본리딩 현장을 공개했다
- ‘기프트’는 특별한 능력을 얻은 야구 코치가 꼴찌팀 감독이 된 이야기다
- 김우빈과 배우들은 덕천고 선수들의 도전과 성장을 유쾌하게 그렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김우빈이 전국 꼴찌 고교 야구부를 이끄는 감독으로 변신한다.
tvN 새 토일드라마 '기프트'가 김우빈을 비롯한 배우들의 개성 넘치는 연기와 유쾌한 호흡이 돋보이는 대본리딩 현장을 공개했다. 전국 꼴찌 덕천고 야구부와 이들을 이끌게 된 감독이 펼쳐갈 뜨거운 도전과 성장에 기대가 모인다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수 코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 인물들의 이야기를 그린 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.
한때 낭만으로 가득했던 프로야구팀 맨더스의 투수 코치였던 정민용은 폭언 코치라는 누명과 불의의 사고를 겪는다. 대본리딩에서 김우빈은 정민용 특유의 거침없는 자신감과 승부사 기질을 생생하게 표현하며 극의 중심을 잡았다. 사고 이후 눈에 보이기 시작한 특별한 '기프트'와 함께 덕천고 야구부를 이끌게 된 정민용이 어떤 변화를 만들어갈지 궁금증을 자극했다.
이날 진행된 '기프트' 대본리딩에는 '정민용' 역의 김우빈을 비롯해 '윤서진' 역의 서은수, '안기만' 역의 서현우, '교장' 역의 김원해, '양코치' 역의 양현민, , '손형' 역의 현봉식, '오동재' 역의 박상남, '승일모' 역의 이봉련, '채환모' 역의 박지아 그리고 덕천고 야구부 주장 노력파 '허승일' 역의 차빈, 타고난 강속구를 지닌 재능파 '차태훈' 역의 한시현, '임채환' 역의 박성현, '오탄희' 역의 한태하, '김찬영' 역의 김건우 등이 참석해 첫 호흡을 맞췄다.
먼저 김우빈은 "오늘 배우들을 다 처음 뵙고 인사 나눴던 자리인데 분위기가 너무 좋았다. 학생들이 현장을 힘차게 만들어 주셔서 덕분에 잘 리딩했다"라며 첫 대본리딩을 마친 소감을 전했다.
정민용과 팽팽하게 맞설 서은수의 활약도 눈길을 끌었다. 덕천고 야구부와 선수들을 아끼고 지키려는 열혈 야구부장 '윤서진' 역의 서은수는 "대본을 읽으면서 정민용 그 자체라는 생각이 들었고, 앞으로 같이 호흡할 장면들이 많이 기대됐다"라며 김우빈과의 연기 호흡에 기대감을 드러냈다. 이어 "결과만 쫓는 민용과 과정도 중요하다고 생각하는 서진의 대립, 그 안에서 아이들의 성장과 따뜻한 감동"을 '기프트'의 관전 포인트로 꼽았다.
서현우는 숫자로만 선수를 평가하는 성과지상주의자이자 정민용과 대립하는 맨더스 감독 대행 '안기만' 역으로 극에 긴장감을 더했다. 서현우는 "덕천고 배우들의 에너지가 너무 좋았다. 처음 보는 사이였지만 제가 정말 감독이 되고 싶을 만큼 좋은 기운의 선수들이었다"라며 함께할 배우들에 대한 애정을 전했다.
대본리딩을 마친 김우빈은 "즐거운 기운을 많이 모아서 재미있는 작품을 만들 테니 기대 많이 해주시고 함께 소통할 수 있었으면 좋겠다"라며 시청자들에게 인사를 전했다.
한편, tvN 새 토일드라마 '기프트'는 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com