[2026AG] '극적 역전승' 박현미·김채연, 시각장애인 사이클 2관왕 달성

AI 핵심 요약beta
- 박현미가 20일 장애인아시안게임 사이클 1000m서 금메달을 획득했다
- 박현미는 전날 대회신기록 우승에 이어 이틀 연속 정상에 올랐다
- 박현미와 김채연은 21일 도로독주에서 3관왕에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 쌍둥이 아들을 둔 장애인 사이클 선수 박현미(41·경기도장애인사이클연맹)가 첫 아시안패러게임에서 이틀 연속 금메달을 목에 걸었다. 전날 대회신기록으로 우승한 데 이어 이번에는 불과 0.095초 차의 극적인 역전승으로 2관왕에 올랐다.
박현미는 20일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 벨로드롬에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 사이클 트랙 여자 1000m 독주(스포츠등급 B) 결승에서 파일럿 김채연(22·경기도장애인사이클연맹)과 함께 1분 10초 642를 기록하며 정상에 올랐다.
승부는 마지막 250m에서 뒤집혔다. 박현미와 김채연은 750m 지점까지 태국의 왓차로본 분마럿·판나라이 라시 조에 0.662초 뒤져 있었다.
그러나 마지막 구간에서 속도를 끌어올리며 역전에 성공했고, 최종 기록에서 0.095초 앞서 금메달을 차지했다. 전날 여자 4000m 개인추발에서 5분 1초 936의 대회신기록으로 우승한 데 이어 이틀 연속 금메달이다.
시각장애인 사이클 선수들은 2인승 자전거인 탠덤을 타고 경기에 나선다. 앞자리에 앉은 비장애인 파일럿이 핸들을 잡고 주행을 이끌고, 뒷자리의 시각장애인 선수는 함께 페달을 밟아 속도를 높인다. 두 선수 모두 메달을 받는다.
박현미에게 이번 2관왕은 더욱 특별하다. 박현미는 10년 전 자전거 사고로 시력을 잃었지만, 다시 사이클을 시작해 첫 아시안패러게임에서 두 차례 정상에 올랐다.
쌍둥이 아들을 키우는 어머니이기도 한 박현미는 19살 어린 김채연과 호흡을 맞춰 아시아 무대에서 경쟁력을 입증했다. 박현미는 평소 '오늘도 해냈다', '엄마는 강하다! 후회 없이 타자!'라는 말을 마음에 새기며 훈련에 임해왔다.
두 선수의 도전은 계속된다. 박현미와 김채연은 21일 개인도로독주와 23일 도로경기에 출전해 대회 3관왕 이상을 노린다.
한편 이날 남자 트랙 4000m 개인추발(스포츠등급 C5)에서는 정재섭(49·경상남도장애인사이클연맹)이 동메달을 목에 걸었다.
football1229@newspim.com