[준PO 포커스] LG 조기 탈락, 임찬규·카라스코 동반 붕괴...믿었던 선발진 부진

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 단기전에서 가장 중요한 것은 선발투수의 안정감이다. 그러나 LG는 믿었던 선발진이 잇따라 무너지면서 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3연패라는 초라한 성적표를 받아들었다.

LG는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 KIA 타이거즈와의 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준PO 3차전에서 1-13으로 대패했다.

[서울=뉴스핌] LG의 카라스코(왼쪽)와 임찬규가 KIA와의 준PO에서 조기 강판 당했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

지난 17일 1차전에서 1-5, 18일 2차전에서 3-6으로 패했던 LG는 이날도 무릎을 꿇으며 시리즈 전적 3패로 조기 탈락했다. 정규시즌 4위로 와일드카드 결정전을 통과했지만 준PO에서는 단 1승도 거두지 못한 채 가을야구를 마감했다.

가장 뼈아픈 부분은 선발진의 붕괴였다. LG 선발투수들은 준PO 3경기에서 합계 6.2이닝을 소화하는 데 그쳤다. 13실점(12자책점)을 기록하며 평균자책점은 무려 16.20에 달했다.

특히 2차전 선발 임찬규와 3차전 선발 카를로스 카라스코는 모두 2이닝도 채우지 못했다. 두 선수가 합작한 성적은 1.2이닝 10실점이다.

선발투수가 최소 5~6이닝을 책임져야 불펜을 승부처에 집중적으로 투입할 수 있는 단기전에서 LG는 경기 초반부터 구원투수들을 총동원해야 했다.

1차전부터 불안한 조짐이 나타났다. 선발 앤더스 톨허스트는 5이닝 3피안타(2피홈런) 1볼넷 3탈삼진 3실점(2자책점)을 기록했다. 김도영과 해럴드 카스트로에게 홈런을 허용했지만 5회까지 마운드를 지키며 최소한의 역할은 해냈다. 그러나 6회말 야수들의 연속 실책이 나오면서 위기에 몰렸고 결국 교체됐다. LG는 타선마저 침묵하면서 1-5로 패했다.

[서울=뉴스핌] LG의 톨허스트가 17일 열린 KIA와의 준PO 1차전에서 5이닝 3실점을 기록했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

2차전에서는 선발진이 완전히 무너졌다. 임찬규는 1회말부터 KIA 타선에 난타당했다. 박재현의 안타와 김도영의 볼넷으로 위기에 몰린 뒤 카스트로, 나성범, 김선빈, 한준수에게 연달아 적시타를 허용했다. 결국 임찬규는 아웃카운트 하나만 잡고 마운드를 내려왔다. 최종 성적은 0.1이닝 6피안타 1사사구 5실점이었다.

LG는 경기 시작부터 5점 차로 뒤졌고, 염경엽 감독은 1회부터 불펜을 가동해야 했다. 존 케네디를 시작으로 이우찬, 우강훈, 손주영, 김강률, 김진수까지 구원투수 6명이 등판했다. 이들은 남은 7.2이닝을 1실점으로 막아냈지만 이미 벌어진 점수 차를 극복하기에는 역부족이었다.

LG 염경엽 감독도 경기 후 "1회 많은 실점을 했다. 불펜이 최소 실점으로 잘 막아줬는데 추격하는 점수를 뽑지 못하면서 전체적으로 어려운 경기가 됐다"라고 아쉬움을 드러냈다. 이어 "롱맨이 없어서 1이닝씩 끊어서 갔다. 불펜은 자기 역할을 잘해줬다"라고 설명했다. 선발투수가 1회도 버티지 못하면서 불펜진에 사실상 경기 전체를 맡겨야 했던 것이다.

벼랑 끝에 몰린 3차전에서는 카라스코에게 기대를 걸었다. 메이저리그 통산 112승을 거둔 카라스코는 지난 14일 두산과의 와일드카드 결정전에서 6이닝 1실점으로 호투하며 LG의 준PO 진출을 이끌었다.

하지만 KIA를 상대로는 전혀 다른 모습을 보였다. 1회초 선두타자 박정우에게 볼넷을 허용하며 불안하게 출발한 카라스코는 실점 없이 첫 이닝을 넘겼지만 2회초부터 흔들렸다. 선두타자 나성범에게 중월 솔로 홈런을 허용했다. 이어 한준수의 땅볼 때 1루수 문정빈의 포구 실책이 나왔고, 김규성의 안타와 하주석의 볼넷으로 1사 만루에 몰렸다. 박정우에게 적시타까지 허용하자 LG 벤치는 결국 카라스코를 내리고 케네디를 투입했다.

[서울=뉴스핌] LG의 임찬규가 18일 열린 KIA와의 준PO 2차전에서 0.1이닝 5실점으로 무너졌다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

그러나 케네디마저 박재현에게 적시타, 김도영에게 만루 홈런을 얻어맞았다. 카라스코가 남겨둔 주자들이 모두 홈을 밟으면서 그의 최종 성적은 1.1이닝 3피안타(1피홈런) 2사사구 5실점(4자책점)이 됐다. LG는 2회초에만 7점을 내주며 일찌감치 승기를 빼앗겼다.

이후에도 KIA 타선의 공세는 멈추지 않았다. 나성범의 멀티홈런과 한준수의 홈런까지 터지면서 KIA는 15안타 4홈런으로 13점을 뽑아냈다.

반면 LG는 단 한 점을 올리는 데 그쳤다. 선발투수의 조기 강판으로 벌어진 점수 차를 타선이 만회하지 못하면서 결국 12점 차 참패를 당했다.

KIA와 비교하면 선발진의 차이는 더욱 뚜렷했다. KIA는 1차전에서 제임스 네일이 7이닝 1실점, 2차전에서 아담 올러가 6이닝 2실점으로 호투했다. 두 선수가 13이닝을 책임지면서 불펜진은 체력적인 여유를 확보할 수 있었다.

3차전에서도 시라카와 게이쇼가 5이닝 1실점으로 승리의 발판을 마련했다. KIA 선발진이 3경기에서 18이닝 4실점을 기록한 반면 LG 선발진은 6.2이닝 13실점에 그쳤다.

[서울=뉴스핌] LG의 선발 투수 카라스코가 20일 기아와의 준PO 3차전에서 1.1이닝 5실점으로 무너졌다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

선발투수의 이닝 소화 능력과 실점 억제에서 사실상 승부가 갈린 셈이다. 염 감독은 3차전을 앞두고 "결국 타선에서 두세 명이 물꼬를 터주는 타자가 나와야 한다"라며 "전체적으로 지키는 야구에서는 거의 대등하게 왔다고 생각한다"라고 말했다.

하지만 마지막 경기에서는 지키는 야구조차 펼쳐보지 못했다. 선발투수가 초반부터 무너지면서 타선이 반격할 기회도 제대로 마련하지 못했다.

LG는 준PO 3경기에서 총 5득점에 그쳤다. 침묵한 타선도 분명한 패인이지만, 선발투수들이 경기 초반부터 대량 실점을 허용하면서 공격진이 짊어져야 할 부담도 커졌다.

특히 임찬규와 카라스코의 연속 조기 강판은 치명적이었다. 선발진이 버텨주지 못하자 불펜진은 일찍부터 가동됐고, 경기 운영의 주도권은 번번이 KIA로 넘어갔다. 단기전에서는 선발투수의 호투 한 번이 시리즈 전체의 흐름을 바꿀 수 있다. 그러나 LG는 그 반대의 상황을 겪었다.

믿었던 선발투수들이 무너지면서 LG의 가을야구도 함께 무너졌다. 임찬규와 카라스코가 합계 1.2이닝 10실점이라는 충격적인 성적을 남긴 가운데 LG는 준PO 3연패로 시즌을 마감했다.

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