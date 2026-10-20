[준PO] '김호령 제외' KIA, 좌타자 7명 3차전 선발...LG 카라스코 맞춤 라인업

AI 핵심 요약beta
- KIA는 20일 준플레이오프 3차전에 박정우를 중견수로 선발 기용했다
- 김호령을 제외한 KIA는 좌타자 7명을 배치해 LG전 승리를 노렸다
- 1·2차전을 이긴 KIA는 승리 시 창단 첫 준PO 통과를 확정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 LG 트윈스와의 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 3차전에서 김호령을 선발 라인업에서 제외했다. 대신 박정우를 중견수로 기용하고 좌타자 7명을 배치해 시리즈 3연승 스윕에 도전한다.
KIA는 20일 오후 6시 30분 서울 잠실구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준PO 3차전에서 LG와 맞붙는다.
앞서 광주에서 열린 1·2차전을 모두 승리한 KIA는 이날 승리하면 구단 역사상 처음으로 준PO를 통과해 삼성 라이온즈가 기다리는 플레이오프에 진출한다.
KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
가장 큰 변화는 김호령의 선발 제외다. 준PO 1·2차전에서 모두 중견수로 출전했던 김호령은 6타수 1안타에 그치며 타격에서 아쉬움을 남겼다. 대신 앞선 경기에서 우익수를 맡았던 박정우가 중견수로 이동한다.
2차전 지명타자로 출전했던 나성범은 우익수 수비에 나선다. 김선빈이 지명타자를 맡고 김규성이 2루수로 선발 출전한다. 포수는 2차전에 이어 한준수가 맡는다.
LG 선발 카를로스 카라스코를 겨냥해 좌타자 7명을 배치한 점도 눈에 띈다. KIA는 핵심 타자 김도영과 베테랑 김선빈을 제외한 모든 야수가 좌타자다.
외국인 우완 투수 카라스코는 정규시즌 우타자 상대 피안타율 0.185를 기록했지만, 좌타자를 상대로는 0.267로 높았다.
특히 테이블세터를 맡은 박정우와 박재현은 카라스코를 상대로 좋은 기억을 갖고 있다. 박재현은 3타수 2안타, 박정우는 2타수 1안타를 기록했다.
KIA 선발투수는 시라카와 게이쇼다. 올 시즌 18경기에서 83.1이닝 4승 5패, 평균자책점 4.75를 기록했다. LG를 상대로는 2경기에서 9.1이닝 승리 없이 1패, 평균자책점 7.71에 그쳤다.
football1229@newspim.com