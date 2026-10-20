[준PO] '이재원 제외·문성주 투입' 벼랑 끝 LG, 박해민-오지환 테이블세터 승부수

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 벼랑 끝에 몰린 LG가 선발 라인업에 대대적인 변화를 줬다. 2차전에서 4연타석 삼진을 당한 이재원 대신 문성주를 투입하고, 박해민과 오지환으로 새로운 테이블세터를 구성하며 반격을 노린다.

LG는 20일 오후 6시 30분 서울 잠실야구장에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] LG의 문성주가 20일 열리는 KIA와의 준PO 3차전에서 우익수로 선발 출전한다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

지난 17일 1차전에서 1-5, 18일 2차전에서 3-6으로 패한 LG는 시리즈 전적 2패로 탈락 위기에 몰렸다. 이날도 패하면 가을야구를 마감한다. 남은 세 경기를 모두 이겨야 플레이오프에 진출할 수 있다.

절체절명의 상황에서 염경엽 LG 감독은 타선에 변화를 선택했다. LG는 박해민(중견수)-오지환(유격수)-오스틴 딘(지명타자)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-문성주(우익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 카를로스 카라스코다.

가장 눈에 띄는 변화는 우익수다. LG는 1차전에서 홍창기를 선발 우익수로 내보냈지만 2차전에서는 장타력을 갖춘 이재원으로 교체했다. 염 감독은 이재원의 한 방을 기대했으나 결과는 실망스러웠다.

이재원은 2차전에서 4타수 무안타 4삼진으로 침묵했다. 특히 8회초 2사 1, 2루 기회에서 KIA 마무리 전상현에게 3구 헛스윙 삼진을 당하며 마지막 추격 기회를 살리지 못했다. 이재원은 타석을 마친 뒤 더그아웃에서 눈물을 흘리는 모습까지 포착됐다. 결국 3차전에서는 선발 명단에서 제외됐다.

그 자리는 문성주가 채운다. 문성주는 올 시즌 부상으로 긴 공백을 겪으면서 76경기 출전에 그쳤다. 타율 0.284(215타수 61안타) 1홈런, 21타점, OPS(출루율+장타율) 0.693을 기록했다.

[서울=뉴스핌] LG의 오지환이 20일 열리는 KIA와의 준PO 3차전에서 2번 타자로 선발 출전한다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

지난 8월 초 옆구리 근육 미세 손상으로 이탈했다가 9월 24일 1군에 복귀했지만 시즌 막판 타격감은 좋지 않았다. 최근 선발 출전도 지난달 26일 KIA전이 마지막이었다.

그럼에도 염 감독은 문성주를 선택했다. 앞선 두 경기에서 장타를 기대했던 타선이 번번이 득점 기회를 놓친 만큼, 이번에는 콘택트 능력을 갖춘 문성주에게 기대를 걸었다.

홍창기는 이번에도 선발 명단에서 빠졌다. 한때 LG의 공격을 이끌었던 홍창기는 올 시즌 128경기에서 타율 0.239, 33타점, OPS 0.659로 부진했다. 와일드카드 결정전과 준플레이오프에서도 좀처럼 타격감을 회복하지 못했다. 1차전에서는 선발 우익수로 출전했지만 2차전에 이어 3차전에서도 벤치를 지키게 됐다. 출루 능력을 앞세워 LG의 리드오프를 책임졌던 홍창기가 가장 중요한 순간 선발 자리를 내준 것이다.

테이블세터도 달라졌다. 1차전 홍창기-박해민, 2차전 박해민-송찬의 조합을 가동했던 LG는 이번에는 박해민과 오지환을 1, 2번에 배치했다.

박해민은 2차전에서 4타수 3안타 1타점 1득점으로 분전하며 타선에서 가장 좋은 모습을 보였다. 무릎 부상을 안고 있는 오지환도 2차전에서 3타수 1안타 1볼넷 1득점으로 하위타선에서 힘을 내줬다.

염 감독은 이번 경기에서는 오지환을 2번으로 전진 배치하면서 상위타선의 연결 능력을 강화하려는 선택을 했다. KIA 선발 시라카와 게이쇼가 우완투수라는 점에서 좌타자 두 명을 테이블세터에 배치한 것도 눈에 띈다.

[서울=뉴스핌] LG의 박해민이 20일 열리는 KIA와의 준PO 3차전에서 1번 타자로 선발 출전한다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

중심타선에도 변화가 생겼다. 앞선 두 경기에서 4번을 맡았던 문정빈이 6번으로 내려갔고, 송찬의가 새로운 4번 타자로 나선다. 문정빈은 1, 2차전에서 삼진 4개를 당하는 등 득점 기회에서 아쉬운 모습을 보였다. 반면 송찬의는 1차전에서 LG의 유일한 득점이었던 솔로 홈런을 터뜨렸다.

3번 오스틴의 반등도 절실하다. 정규시즌 타율 0.338, 39홈런, 122타점으로 활약했던 오스틴은 준플레이오프 1, 2차전에서 7타수 1안타에 그쳤다. 다만 이날 상대 선발 시라카와를 상대로는 정규시즌 4타수 3안타(2홈런)을 기록한 좋은 기억이 있다. LG로서는 오스틴이 다시 해결사 역할을 해줘야 한다.

마운드에서는 카라스코가 탈락 위기에 놓인 팀을 구하기 위해 나선다. 카라스코는 지난 14일 두산과의 와일드카드 결정전에서 6이닝 1실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 그러나 지난 3일 KIA전에서는 4.1이닝 4실점으로 고전한 바 있다.

LG는 앞선 두 경기에서 총 16안타를 기록하고도 4득점에 그쳤다. 삼진 18개와 병살타 2개가 나오는 등 득점 기회마다 공격의 흐름이 끊겼다.

더 이상 물러설 곳은 없다. 홍창기와 이재원을 대신해 문성주를 선택하고, 박해민-오지환 테이블세터까지 가동한 염경엽 감독의 승부수가 LG의 마지막 불씨를 살릴 수 있을지 주목된다.

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