앳홈, 미닉스·톰 4개 제품 日 굿 디자인 어워드 본상 수상

AI 핵심 요약beta
- 앳홈은 20일 굿 디자인 어워드에서 4개 제품이 본상을 수상했다고 밝혔다.
- 미닉스 음식물처리기 2종은 사용성과 공간 활용도를 높인 디자인을 인정받았다.
- 미니건조기와 톰 뷰티 디바이스는 실용성과 간결한 디자인으로 평가받았다.
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글로벌 디자인 어워드 통산 50여 회 수상
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 홈 라이프스타일 솔루션 기업 앳홈은 일본 '굿 디자인 어워드 2026(GOOD DESIGN AWARD 2026)'에서 미닉스(Minix)의 음식물처리기 '더 플렌더 MAX'와 '더 플렌더 mini', 미니건조기 '더 에어드라이(The AirDry)', 톰(THOME)의 뷰티 디바이스 '투앤티업(Twenty up)' 등 4개 제품이 본상을 수상했다고 20일 밝혔다.
'굿 디자인 어워드'는 1957년 시작된 일본의 대표적인 종합 디자인 평가·시상 제도로, 일본디자인진흥회(Japan Institute of Design Promotion·JDP)가 주최한다. 외형적 완성도와 사용성은 물론 제품이 제시하는 문제 해결 방식과 생활·사회적 가치 등을 종합적으로 평가한다.
이번 수상 제품 가운데 미닉스 음식물처리기 '더 플렌더 MAX'와 '더 플렌더 mini'는 일상 가전으로서 제품 배치부터 투입·처리·관리까지 고객의 사용 경험을 중심으로 디자인했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 3L 용량의 '더 플렌더 MAX'는 한 번에 최대 1700g의 음식물을 처리하며, 가로 폭 약 17cm의 '더 플렌더 mini'는 1인 가구의 공간 활용도를 높였다.
미니건조기 '더 에어드라이'는 투명 도어를 불투명 패널로 대체해 간결한 외관을 구현하고, 내부 구조 재설계를 통해 건조 용량을 최대 5kg으로 늘려 절제된 디자인과 실용성을 동시에 인정받았다. 톰의 뷰티 디바이스 '투앤티업'은 '트러블 케어'와 '메이크업 밀착력 강화'로 기능을 압축하고, 불필요한 요소를 줄여 완성도 높은 디자인을 선보였다.
앳홈은 기획 단계부터 디자이너와 엔지니어 등이 협업해 '문제 해결형 디자인'을 추구하고 있으며, 이를 통해 레드닷, iF, IDEA 등 글로벌 디자인 어워드에서 50여 회 수상 기록을 세웠다. 나세훈 앳홈 CDO(이사)는 "앞으로도 제품을 놓는 공간부터 조작과 관리에 이르는 사용 경험 전반을 세심하게 살펴 고객이 매일 편리하게 사용할 수 있는 제품을 선보이겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com