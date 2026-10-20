롯데관광개발, 크루즈 외국인 관광객 10만명 유치...작년의 2배

AI 핵심 요약beta
- 롯데관광개발이 20일 크루즈 외국인 관광객 10만명을 유치했다
- 올해 1~9월 누적 유치객은 10만3979명으로 지난해보다 108% 증가했다
- 선사별 로얄캐리비안이 최다였고 방문지는 부산에 가장 집중됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데관광개발이 올해 크루즈를 통해 유치한 외국인 관광객이 10만명을 넘어섰다. 글로벌 선사와의 협력을 바탕으로 올해 9월까지 지난해 연간 실적의 두 배 이상을 달성했다.
롯데관광개발은 올해 1~9월 크루즈 외국인 관광객 누적 유치 인원이 10만3979명으로 집계됐다고 20일 밝혔다. 지난해 연간 유치 인원인 5만명보다 약 108% 많다.
크루즈 관광객 유치 규모는 꾸준히 커지고 있다. 2023년 2만4000명에서 2024년 3만8000명, 지난해 5만명으로 늘어난 데 이어 올해는 9개월 만에 10만명을 돌파했다.
선사별로는 로얄캐리비안이 약 5만2000명으로 가장 많았다. MSC가 약 2만2000명, 프린세스가 약 1만7000명으로 뒤를 이었다. 코스타는 6000명, 스타크루즈는 4000명, 바이킹은 2500명을 기록했다.
방문 지역은 부산에 집중됐다. 롯데관광개발이 유치한 외국인 크루즈 관광객 가운데 약 6만명이 부산을 찾았다. 제주 방문객은 약 3만명이며 인천은 1만1000여명, 여수는 2800명으로 집계됐다.
회사는 로얄캐리비안과 MSC, 프린세스 등 글로벌 크루즈 선사와 구축한 네트워크를 활용해 외국인 관광객 유치를 확대하고 있다고 설명했다.
nrd@newspim.com