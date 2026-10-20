동아제약, '초경의 날' 맞아 생리대 3만200팩 기부

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 20일 초경의 날을 맞아 취약계층 여성청소년에게 생리대를 기부했다
- 동아제약은 상주·동대문구·지파운데이션에 생리대 3만200팩을 전달했다
- 동아제약은 여성청결제도 지원하며 건강한 월경 생활을 돕기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 10월 20일 '초경의 날'을 맞아 취약계층 여성청소년들의 건강한 월경 생활을 지원하기 위해 템포 생리대를 기부했다고 20일 밝혔다.
이번 기부는 동아제약이 매년 진행하고 있는 사회공헌 활동 '한 템포 더 따뜻하게' 캠페인 일환으로 마련됐다. 경제적 어려움으로 여성용품 구입에 부담을 느끼는 여성청소년들의 경제적 부담을 덜고, 건강하고 위생적인 월경 기간을 보장하기 위한 취지다.
동아제약은 경북 상주시와 서울 동대문구, 국제개발협력 NGO지파운데이션을 통해 템포 생리대 총 3만 200팩을 전달했다. 기부 물품은 지역 내 저소득층 여성청소년을 비롯해 경남 거제 지역 수해 피해 여성청소년들에게도 전달될 예정이다.
이와 함께 지파운데이션에는 생리대와 함께 여성 건강 관리를 위한 여성청결제 '지노렉스'도 추가로 기부했다. 이를 통해 월경용품 지원을 넘어 여성청소년들의 일상 속 건강 관리까지 지원할 계획이다.
동아제약 관계자는 "초경은 여성청소년이 성장 과정에서 맞이하는 의미 있는 변화인 만큼, 이번 기부가 건강하고 편안한 월경 생활에 도움이 되길 바란다"며 "여성청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편, 동아제약은 '한 템포 더 따뜻하게' 캠페인을 통해 대표적인 여성용품 브랜드 '템포'의 여성용품을 기부하고 있다. 캠페인 시작 이후 누적 기부 규모는 판매가액 기준 약 4억 7000만 원, 약 150만 패드에 달한다
sykim@newspim.com