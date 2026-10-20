디즈니 아태지역 수장 교체…캐롤 초이 신임 사장 선임

AI 핵심 요약beta
- 월트디즈니가 20일 캐롤 초이를 아태지역 총괄 사장으로 선임했다
- 캐롤 초이는 12월 1일부터 디즈니 아태지역 사업 전반을 총괄한다
- 루크 강 현 사장은 16년간의 디즈니 재직을 마치고 은퇴한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
루크 강, 16년간 디즈니 재직 마치고 은퇴
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 월트디즈니 컴퍼니가 캐롤 초이(Carol Choi) 아태지역 미디어 마케팅 및 로컬 콘텐츠 총괄(EVP)을 신임 아태지역(APAC) 총괄 사장으로 선임한다고 20일 밝혔다. 취임일은 오는 12월 1일이다.
현 아태지역 총괄 사장인 루크 강(Luke Kang)은 16년간의 디즈니 재직을 마치고 은퇴한다.
캐롤 초이는 신임 사장으로서 스튜디오와 디즈니플러스, 로컬 오리지널 콘텐츠 제작, 소비재, 미디어 네트워크, 콘텐츠 세일즈 등 아태지역 디즈니 엔터테인먼트 사업 전반을 총괄한다. 담당 지역은 한국을 비롯해 범중화권, 일본, 동남아시아, 호주·뉴질랜드 등이다.
캐롤 초이는 디즈니에서 20년간 근무했다. 현재 아태지역 EVP로 스튜디오 사업과 오리지널 콘텐츠 전략, 통합 마케팅을 맡고 있으며 앞서 디즈니 재팬과 디즈니코리아 대표를 역임했다. 범중화권에서도 주요 직책을 맡았으며 디즈니+ 출시와 스튜디오 사업 확대 등에 참여했다.
앨런 버그만(Alan Bergman) 디즈니 엔터테인먼트 스튜디오 부문 회장과 지미 피타로(Jimmy Pitaro) ESPN 회장은 캐롤 초이에 대해 "폭넓은 운영 경험과 크리에이티브 감각, 아태지역에 대한 이해를 갖춘 리더"라고 밝혔다.
루크 강은 2011년 디즈니코리아 대표로 디즈니에 합류한 뒤 범중화권과 북아시아 사업을 담당했다. 이후 아태지역 총괄 사장으로 디즈니플러스 등 신규 사업 출범과 로컬 오리지널 콘텐츠 투자 등을 이끌었다.
루크 강은 "큰 성장과 변화의 시기에 디즈니 아태지역을 이끌 수 있어 영광이었다"며 "캐롤이 사업에 대한 이해와 크리에이티브에 대한 경험을 바탕으로 아태지역의 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
캐롤 초이는 "이 역할을 맡게 돼 영광이며 기반을 마련해 준 루크에게 감사한다"며 "임직원 및 파트너들과 함께 아태지역 사업과 콘텐츠를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com