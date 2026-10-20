핸드볼 H리그 12월 6일 플레이볼...여자부 내년 1월 개막

AI 핵심 요약beta
- 한국핸드볼연맹은 20일 2026-2027 H리그 일정을 발표했다
- H리그는 12월 6일부터 내년 5월 9일까지 전국 8곳에서 열린다
- 여자부는 9개 팀으로 확대돼 스플릿 라운드를 도입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
남자부 디펜딩 챔피언 인천도시공사-SK호크스 개막전 맞대결
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신한 슈퍼 SOL 2026-2027 핸드볼 H리그가 오는 12월 6일 막을 올려 6개월간의 대장정에 돌입한다. 한국핸드볼연맹은 2026-2027 핸드볼 H리그가 12월 6일부터 내년 5월 9일까지 전국 8개 지역에서 개최된다고 20일 발표했다. 정규리그는 내년 4월 25일까지 펼쳐진다. 남자부는 6개 팀이 5라운드로 총 75경기를 소화하고 여자부는 9개 팀이 2라운드와 스플릿 라운드를 거쳐 총 88경기를 치른다.
남자부는 12월 6일 오후 2시 30분 인천 선학체육관에서 개막한다. 지난 시즌 챔피언 인천도시공사와 준우승팀 SK호크스가 정규리그 개막전부터 외나무다리 대결을 벌인다. 여자부는 카자흐스탄 알마티에서 열리는 아시아선수권대회(11월 23일~12월 3일) 일정을 고려해 내년 1월 8일 충남 보령종합체육관에서 첫 경기를 갖는다. 디펜딩 챔피언 SK슈가글라이더즈와 삼척시청이 맞붙는다.
이번 시즌 가장 큰 변화는 여자부의 팀 확대와 스플릿 라운드 도입이다. 충남개발공사가 새롭게 창단해 합류하면서 여자부는 9개 팀 체제로 늘어났다. 이에 따라 연맹은 리그 경쟁력을 높이기 위해 2라운드 종료 후 정규리그 순위에 따라 1~4위 상위 스플릿, 5~9위 하위 스플릿으로 나누어 경기를 진행한다. 하위 스플릿 1위 팀에도 포스트시즌 준플레이오프 진출권이 부여된다.
포스트시즌은 남자부가 내년 4월 16일부터 25일까지 진행된다. 정규리그 2위와 3위의 플레이오프 승자가 1위와 챔피언 결정전을 치른다. 여자부 포스트시즌은 5월 1일부터 9일까지 열리며 2위-5위, 3위-4위의 준플레이오프 승자가 플레이오프를 거쳐 1위와 우승 트로피를 다툰다. 남녀 챔피언 결정전(3전 2선승제)을 비롯한 여자부 포스트시즌 전 경기는 서울 티켓링크라이브아레나에서 펼쳐진다.
psoq1337@newspim.com