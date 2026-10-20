대전 대덕구, 주민참여예산 사업 20개 추진

AI 핵심 요약beta
- 대덕구가 20일 주민 제안 생활밀착형 사업 20개를 확정했다
- 대덕구는 그늘막·포충기·무단투기 방지시설 등을 추진한다
- 대덕구는 사업비 2억4000만원을 내년 예산에 반영했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 주민들이 일상에서 느끼는 불편을 해소하기 위해 2억 4000만원을 투입한다. 그늘막 설치부터 쓰레기 무단투기 예방시설 확충까지 주민들이 직접 제안하고 선정한 생활밀착형 사업 20개가 내년부터 추진된다.
대덕구는 20일 구청 대회의실에서 주민참여예산협의회를 열고 2027년도 주민참여예산 사업 20개를 최종 선정했다고 밝혔다.
이번에 확정된 사업은 지역 주민들이 각 동 지역회의를 통해 발굴한 제안을 바탕으로 마련됐다.
구는 접수된 사업 가운데 담당 부서의 법적 적합성과 사업 실현 가능성 등을 검토해 27개 사업을 심사 대상으로 추렸다. 이어 구민위원회 서면심사와 온라인 주민투표를 거쳐 협의회에서 최종적으로 12개 동 20개 사업을 확정했다.
주요 사업으로는 여름철 폭염에 대비한 그늘막과 해충 피해를 줄이기 위한 포충기 설치, 쓰레기 무단투기 방지용 폐쇄회로(CC)TV 확충, 재활용 활성화를 위한 페트병 무인회수기 설치 등이 포함됐다.
구는 선정된 사업에 총 2억 4000만원을 배정하고 2027년도 본예산에 반영해 순차적으로 추진할 계획이다.
윤금성 대덕구 부구청장은 "주민들의 관심과 참여가 지역에 꼭 필요한 사업을 선정하는 밑바탕이 됐다"며 "주민들의 제안이 실질적인 생활환경 개선으로 이어질 수 있도록 사업 추진에 힘쓰고, 다양한 목소리가 구정에 반영되도록 노력하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com