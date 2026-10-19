대전 대덕구, 김경일 교수 초청 학부모 아카데미 개최

AI 핵심 요약beta
- 대덕구가 19일 AI 시대 교육변화 주제 학부모 강연을 마련했다
- 강연은 28일 한남대에서 김경일 교수가 진행한다
- 참가비는 무료이며 신청은 27일까지 QR코드로 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 교육환경 변화와 자녀교육 방법을 주제로 학부모 대상 강연을 마련한다.
대덕구는 오는 28일 한남대학교 서의필홀에서 '2026년 대덕구 학부모 아카데미'를 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 강연에는 김경일 아주대학교 심리학과 교수가 강사로 나서 'AI 시대의 교육역량 문화지능'을 주제로 강의한다.
김 교수는 인공지능 확산에 따른 교육환경의 변화와 미래사회에 필요한 역량을 설명하고, 자녀의 성장과 교육을 위해 학부모가 고려해야 할 사항을 다룰 예정이다.
참가비는 무료이며 신청은 오는 27일까지 행사 포스터에 표시된 QR코드를 통해 할 수 있다. 자세한 내용은 대덕구 인구정책과에 문의하면 된다.
김찬술 대덕구청장은 "AI 시대에는 지식 습득뿐 아니라 사회 변화를 이해하고 자녀의 가능성을 키우는 부모의 역할이 중요하다"며 "이번 강연이 학부모들의 자녀교육에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com