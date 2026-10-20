노타, Arm Create 2026서 AI 최적화 도구 공개

AI 핵심 요약beta
- 노타는 20일 Arm Create 2026에서 AI 모델 최적화 실습을 지원했다.
- 워크숍에는 글로벌 개발자들이 참여해 모델과 하드웨어별 최적화를 진행했다.
- 노타는 개발자 피드백을 반영해 도구 기능을 개선하고 글로벌 사업을 확대한다.
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얼리 액세스로 자체 개발 환경서 지속 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 모델 경량화 기업 노타가 글로벌 반도체 설계자산(IP) 기업 Arm의 개발자 행사 'Arm Create 2026'에서 'Arm AI Model Optimizer' 실습 워크숍을 지원했다고 20일 밝혔다.
'Arm AI Model Optimizer'는 Arm AI 포털의 핵심 구성 요소로, 개발자가 자체 AI 모델을 목표 하드웨어 환경에 맞춰 최적화해 필요한 성능과 효율성을 구현할 수 있도록 지원하는 도구다. 현재 개발자들에게 얼리 액세스(Early Access) 형태로 공개돼 있다.
회사에 따르면 미국 산호세에서 열린 이번 워크숍에는 Arm 생태계의 전 세계 개발자들이 참여해 AI 모델을 직접 최적화하고 실행 결과를 확인했다. 참여 개발자들은 지원하는 AI 모델과 하드웨어의 범위, 최적화 결과 비교 방법, 자체 개발 환경에서 도구를 평가하는 방법 등에 대해 질문했다.
워크숍 이후에도 개발자들은 얼리 액세스를 통해 자신의 개발 환경에서 이 도구를 지속적으로 테스트할 수 있다. 개발자들은 각자의 AI 모델과 하드웨어, 개발 요구사항을 기반으로 최적화 실험을 진행하고 피드백을 제공한다. 이를 통해 다양한 모델과 하드웨어 환경에서 실제 활용 사례를 축적하고 도구의 기능과 사용성을 개선할 계획이다.
AI 모델의 규모와 복잡성이 커지면서 클라우드부터 엣지, 피지컬 AI까지 다양한 Arm 기반 하드웨어에서 필요한 성능과 효율성을 구현하는 최적화 기술의 중요성이 높아지고 있다. Arm AI Model Optimizer는 모델 양자화와 그래프 최적화 등을 통해 연산량과 메모리 요구사항을 줄이고 실행 효율을 높여, 개발자가 다양한 하드웨어 환경에 AI 모델을 배포할 수 있도록 지원한다.
채명수 노타 대표는 "이번 워크숍은 전 세계 개발자들이 실제 제품과 서비스 개발 과정에서 이 도구를 활용할 수 있도록 마련됐다"며 "Arm 개발자 생태계에서 확인한 최적화 요구사항을 바탕으로 플랫폼 경쟁력을 강화하고 기업 고객의 도입을 지원하며 글로벌 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
샤르바니 로이(Sharbani Roy) Arm AI 및 개발자 플랫폼 부문 부사장은 "개발자들이 최상의 AI 애플리케이션을 구축하려면 AI 모델 선택부터 배포까지 빠르고 간편하게 진행할 수 있는 환경이 필수적"이라며 "Arm AI 포털은 사전 최적화된 AI 모델과 성능 분석 정보, 최적화 도구를 통합 제공해 Arm 기반 AI 애플리케이션 개발을 가속화한다"고 말했다.
이어 "AI 포털의 핵심 요소인 Arm AI Model Optimizer는 개발자가 자체 개발한 맞춤형 모델을 최적화해 새로운 AI 애플리케이션에 필요한 성능과 효율성 요구사항을 충족하도록 지원한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com