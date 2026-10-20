삼기에너지솔루션즈, 美 법인 1000억원 규모 하이브리드 부품 수주

AI 핵심 요약beta
- 삼기아메리카는 20일 글로벌 완성차 업체와 995억원 규모 계약을 체결했다.
- 2027년 3월부터 하이브리드용 TCC 2종을 연평균 38만개 양산한다.
- 삼기에너지솔루션즈는 LCC·TCC로 북미 부품 공급을 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼기에너지솔루션즈의 북미 현지법인 삼기아메리카가 글로벌 완성차 업체로부터 약 1000억원 규모의 하이브리드 부품 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약은 총 7440만달러(약 995억원) 규모로 오는 2030년 12월까지 진행된다. 공급 제품은 하이브리드 터보엔진에 적용되는 타이밍 체인 커버(TCC) 2종으로, 연평균 공급량은 약 38만개다. TCC는 엔진 내부의 타이밍 체인을 보호하고 윤활유 누출을 방지하는 알루미늄 부품이다.
삼기아메리카는 현재 생산설비 입고를 완료하고 현지 생산라인을 구축 중이다. 연내 구축을 마무리하고 2027년 3월부터 본격 양산에 돌입할 계획이다.
삼기에너지솔루션즈는 지난해 8월 약 3000억원 규모의 하이브리드용 로우 크랭크 케이스(LCC) 공급 계약을 확보한 데 이어 이번 TCC 수주로 북미 시장 내 공급 품목을 확대하고 있다.
회사 관계자는 "북미 시장에서 AI 데이터센터에 활용되는 ESS 부품 공급 사업에 이어 삼기아메리카 법인을 통한 LCC와 TCC 등으로 공급 품목을 다변화하며 사업 영역을 넓혀가고 있다"며 "삼기아메리카를 중심으로 안정적인 양산 체계를 구축하는 한편 신규 공급 기회를 지속 확보해 북미 시장 내 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 회사는 LG에너지솔루션 미국 공장을 통해 에너지저장장치(ESS)용 배터리관리시스템(BMS) 커넥터를 공급 중이다. 자체 개발한 플랫 플렉시블 연성회로기판(FF-PCB) 기반 BMS 커넥터의 미국 특허 등록을 완료했으며, 현재 인공지능(AI) 데이터센터용 ESS에 적용되는 FF-PCB 추가 견적을 진행 중이다.
nylee54@newspim.com