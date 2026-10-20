TV부터 모바일까지 한눈에…CJ온스타일, 기업 홈페이지 새 단장

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 20일 TV·모바일 사업 소개를 강화하도록 홈페이지를 전면 개편했다.
- 새 홈페이지는 영상 중심 화면과 간소화된 메뉴로 이용자 편의성을 높였다.
- 뉴스룸과 커리어 영역을 신설해 기업 소식과 채용·조직문화 정보를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뉴스룸·커리어 신설…국·영문 사이트 동시 구축
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ온스타일이 기업 홈페이지를 영상 중심으로 재편했다. TV와 모바일을 아우르는 사업 구조를 소개하고 기업 소식과 채용 정보를 제공해 대내외 소통을 강화한다.
CJ온스타일은 영상 기반 콘텐츠 커머스 플랫폼으로서의 사업 방향과 경쟁력을 알리기 위해 기업 홈페이지를 전면 개편했다고 20일 밝혔다.
새 홈페이지는 메뉴를 간소화하고 모바일에서도 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 이용자 환경과 경험(UI·UX)을 개선했다. 첫 화면에는 국내외 고객이 CJ온스타일 모바일 앱을 이용하는 모습을 담은 영상을 배치했다.
사업 소개는 채널, 지식재산(IP) 유니버스, 상품기획(MD) 포트폴리오, 글로벌 등 4개 영역으로 나눴다. TV와 모바일, 사회관계망서비스(SNS), 온라인동영상서비스(OTT)를 연계한 채널 운영부터 유명인·창작자·팬덤 기반 콘텐츠, 상품 구성, 해외사업 확대 방향까지 살펴볼 수 있다.
기업 소식을 다루는 뉴스룸도 신설했다. 보도자료 외에 데이터를 활용한 소비 동향, 신규 브랜드 소개, 인물 인터뷰 등을 선보일 예정이다. 회사 소식과 함께 시장 흐름을 전하는 콘텐츠 채널로 운영한다는 계획이다.
채용과 조직문화 정보를 모은 커리어 영역에서는 직무별 인터뷰와 기업문화 콘텐츠를 제공한다. 지원자들이 회사의 업무 방식과 조직문화를 파악할 수 있도록 구성했다. 국문과 영문 사이트를 동시에 구축해 해외 이해관계자의 접근성도 높였다.
홈페이지 개편에는 사내 플랫폼 개발 역량을 활용했다. 기획과 디자인, 콘텐츠 제작, 개발을 사내 협업으로 진행하고 생성형 엔진 최적화(GEO) 등 검색 환경 변화에도 대응했다.
nrd@newspim.com