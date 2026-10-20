일본 도쿄서 융복합 'K-컬처' 행사 '케이데이' 개최, 총 1만6천 명 방문

AI 핵심 요약beta
- 문체부는 17일부터 18일까지 일본 도쿄에서 케이데이를 개최했다
- 케이데이는 37개 국내 브랜드와 한복 패션쇼 등으로 구성됐다
- 사전·본행사에 일본 현지인 1만 6천 명이 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 10월 17일부터 18일까지 일본 도쿄 오모테산도ㅅ 힐즈에서 디자인 한복을 비롯해 '케이-일상'을 종합적으로 선보인 융복합 '케이-컬처' 행사 '케이데이(KDAY)'가 1만 6천 명의 뜨거운 관심을 받으며 성료했다.
문화체육관광부(장관 최휘영)는 기존 문화예술과 콘텐츠 중심의 '케이-컬처'를 음식(푸드), 미용(뷰티), 패션 등 '케이-라이프스타일' 분야 전반으로 확장해 해외에 소개하고 있다.
한국국제문화교류진흥원(원장 박창식, 이하 진흥원), 한국공예디자인문화진흥원(원장 김경배, 이하 공진원)과 함께 기획한 '케이데이'는 이러한 흐름에 맞춰 다양한 '케이-라이프스타일' 산업을 융합해 한자리에서 소개하고, 현지 소비자들이 '케이-라이프스타일'을 직접 경험할 수 있도록 하는 융복합 '케이-컬처' 행사다.
지난 5월 태국 방콕에서 개최한 첫 번째 행사에 이어 이번 일본 행사도 '디자인 한복'을 중심으로 '케이-라이프스타일'을 통해 일상 속 취향을 새롭게 발견할 수 있도록 구성했다. 본행사에 앞서 10월 14일부터 16일까지 진행한 사전 행사에서는 링티, 지에스(GS)25, 아녹 등 협력 브랜드와 함께 반짝 매장, 체험 행사 등을 운영해 본행사에 대한 현지의 기대감을 높였다.
진흥원이 발표한 '2026 해외한류실태조사'에 따르면, 일본의 한국 문화콘텐츠 경험률은 음식(90.7%)이 1위였으며, 미용(뷰티)은 전년(36.8%) 대비 7.4%포인트(p) 오른 성장세를 기록하고 있는 것으로 나타났다. '케이데이'에서도 사전 행사와 본행사에 각각 6천 명, 1만 명이 참여, 일본 현지의 '케이-라이프스타일'에 대한 높은 관심을 직접 확인할 수 있었다.
◆37개 국내 브랜드와 함께 '케이-라이프스타일' 상품 알려, 한복 패션쇼, 토크쇼, 체험 행사 등으로 '케이-컬처' 경험 기회 제공
본행사의 전시 공간에서는 '전통을 오늘의 일상에 입는 방식(ROOTS)', '하루를 관리하고 채우는 방식(RHYTHM)', '취향을 나답게 표현하는 방식(MOOD)' 등 3가지 주제에 맞춰 총 37개의 한국 '라이프스타일' 브랜드가 일본 소비자와 만났다. 특히 디자인 한복 분야에서는 공진원이 선정한 10개 브랜드를 통해 한복 의상뿐 아니라 노리개와 댕기, 열쇠고리(키링) 등 관련 소품들을 다채롭게 선보였다.
10월 17일과 18일, 중앙 대계단에 있는 무대 위에서는 '디자인 한복 패션쇼'가 펼쳐졌는데, 한복꾸띄르, 웨이유, 가의한복, 소미경, 백현주한복연구소, 재이담 등 6개 대표 디자인 한복 브랜드가 참여해 전통과 현대의 감각이 어우러진 한복의 매력을 선보였다. 방문객들은 직접 한복을 입고 전시장을 활보하는가 하면, 참여 모델들과 함께 기념사진을 찍으며 한복 문화를 다채롭게 즐겼다. 특히 행사 둘째 날(10. 18.)에는 케이팝 가수 샤이니 온유(ONEW)가 참여해 현장의 열기를 더했다. 온유는 직접 고른 한복을 입고 현지인들과 '케이-라이프스타일'을 주제로 편하게 소통하며, 한국 문화를 친근하게 소개했다.
패션과 미용(뷰티) 음식(푸드)을 일상에서 즐기는 방법을 공유하는 체험 행사(워크숍)도 총 23회 진행했다. 체험 행사는 사전등록 시스템 개시와 동시에 전 회차 매진을 기록하며 폭발적인 관심을 받았다. 참가자들은 '매듭팔찌 만들기', '나만의 향낭 만들기' 등을 통해 오감으로 한국 문화를 체험했다.
문체부 정책 담당자는 "이번 '케이데이'를 통해 일본 국민들이 발견하고 체험한 '케이-라이프스타일'이 실제 일상으로까지 이어갈 수 있기를 기대한다"라며 "내년에도 '케이데이'는 대표 융복합 '케이-컬처' 행사 모델로서 새로운 모습으로 찾아가겠다"라고 밝혔다
jyyang@newspim.com