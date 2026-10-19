[프로야구] KBO, APBC 대표팀 최원호 감독 선임…한화 홈구장서 합숙훈련 진행

AI 핵심 요약beta
- KBO는 19일 최원호 감독을 APBC 한국 대표팀 사령탑으로 선임했다
- 최 감독은 12일부터 일본 도쿄에서 열리는 대회를 이끈다
- 최 감독은 2일부터 대전에서 대표팀 합숙훈련을 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최원호 감독이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국 대표팀을 맡는다.
KBO는 19일 "다음달 12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 열리는 대회를 이끌 대표팀 수장으로 최원호 감독을 선임했다"고 밝혔다.
최 감독은 한화 전 감독, 해설위원을 포함해 현장에서 오랜 기간 다양한 보직을 두루 거쳤다. 대표팀에서도 2019 WBSC 프리미어12 불펜 코치, 2026 WBC QC 코치 및 아이치-나고야 아시안게임 투수 코치로 주요 국제대회에 참가해 대표팀의 선수 구성과 운영, 다양한 국제대회 환경에 대한 이해도가 높은 점에 대해 좋은 평가를 받았다.
특히 지난 3월 개최된 2026 WBC에서는 17년만의 8강 진출, 2026 아시안게임에서는 대회 5연패를 포함해 대표팀이 좋은 성과를 거두는 데 공헌한 바 있다.
최 감독은 오는 2일부터 대전 한화생명 볼파크에서 진행되는 대표팀 합숙훈련부터 선수단을 이끈다.
한편 최 감독을 보좌해 대표팀을 이끌 코칭 스태프 구성은 추후 발표될 예정이다.
willowdy@newspim.com