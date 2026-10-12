[프로야구] KBO, 2026 APBC 한국 대표팀 응원단 운영…선착순 지원 가능

AI 핵심 요약beta
- KBO가 12일 APBC 한국 원정응원을 발표했다.
- 11월 도쿄돔 전 경기 내야 응원석을 확보했다.
- 팬 모집은 12일 11시부터 선착순 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국 응원에 나선다.
KBO는 "오는 11월 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대한민국 참가 전 경기에 원정 응원단을 운영한다"고 12일 밝혔다.
예선 호주전, 일본전, 대만전 3경기 및 결승전(또는 3, 4위전) 1경기에 대한민국 내야 응원석을 확보하였으며, 도쿄돔 응원 규정에 따라 기립 응원 및 응원가 안무가 가능한 해당 응원석에서 대한민국 야구 대표팀을 향한 응원의 목소리를 모을 예정이다.
원정 응원단에 참여할 야구팬 모집은 12일 11시부터 KBO 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다. 응원단 패키지는 관람 경기에 따라 예선 호주전, 일본전 2경기 관람을 포함한 3박 4일 패키지(11월 11일~14일), 예선 대만전과 결승전(또는 3, 4위전) 2경기 관람을 포함한 2박 3일 패키지(11월 14일~16일), 대한민국 전 경기(4경기) 관람을 포함한 5박 6일 패키지(11월 11일~16일)의 세 종류로 구성됐다.
다음달 12일 호주전, 14일 대만전에는 도쿄돔 1루 내야석 A12, A13 블록을, 13일 일본전에는 3루 내야석 A42, A43 블록을 대한민국 응원석으로 활용한다. 15일 결승전(또는 3, 4위전)은 경기 결과에 따라 1루 내야석 A7, A8 블록 혹은 3루 내야석 A42, A43 블록을 대한민국 응원석으로 활용한다.
4경기 모두 대한민국 응원석 앞에 응원 단상을 운영하며, KBO 리그에서 활약하는 응원단장과 치어리더가 현장 응원을 이끌 예정이다. 지난 3월 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 울림을 주었던 트럼펫 연주도 앰프와 병행 운영한다.
또한, 원정 응원단 참가자 전원에게는 현장 응원 시 활용할 수 있는 KBO와 국립중앙박물관이 협업해 제작된 대표팀 신규 콜라보 상품이 기념품으로 제공된다.
willowdy@newspim.com