[2026 국감] "윤석열 존경하나" 질문에 서울광역공소청장 직무대행 "그렇지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 정용환 직무대리는 19일 윤석열 전 대통령을 존경하지 않는다고 밝혔다
- 정 직무대리는 윤 전 대통령을 검찰총장 시절 알았다고 설명했다
- 박상용 검사 통화 녹취에 정 직무대리는 부적절한 통화라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정용환 서울광역공소청장 직무대리가 "윤석열 전 대통령을 존경하냐"라는 질문에 "그렇지 않다"고 19일 밝혔다.
이날 국회 법제사법위원회는 서울광역공소청 등 11개 기관에 대한 국정감사를 진행했다.
서영교 국회 법제사법위원장은 정 직무대리에게 "윤석열을 개인적으로 아냐"고 묻자 정 직무대리는 "제가 대검찰청 과장 시절 검찰총장으로 재직했다"고 했다.
서 위원장은 "윤석열은 여러 풍파를 겪으니 끝내 검찰총장도 됐고 정치권에 갔더니 대통령도 됐다. 그런 윤 검사 존경하냐"고 물었다.
이에 정 직무대리는 "개인적인 의견 말하는 건 적절하지 않다"고 답변했다.
아울러 서 위원장은 박상용 검사와 서민석 변호사가 나눈 통화 녹취록을 재생했다.녹취록에는 '이재명 씨가 완전히 주범이 되고 이 사람이 종점이 되는 식의 자백이 있어야 한다'라는 내용이 담겼다.
정 직무대리는 "통상적으로 검사들이 변호사에게 이런 식의 전화 통화를 하지는 않는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.
서 위원장은 "해서는 안 된다"며 "경찰은 문제가 있으면 바로 체포당하는데 검사는 왜 봐주냐"고 꼬집었다.
100wins@newspim.com