크리에이츠, 공모가 1만5000원 확정

AI 핵심 요약beta
- 크리에이츠가 19일 공모가를 희망 범위 하단인 1만5000원으로 확정했다
- 기관 수요예측에는 831곳이 참여해 240.46대 1의 경쟁률을 기록했다
- 크리에이츠는 20일부터 21일까지 일반투자자 청약을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공모금액 210억원·예상 시총 1970억원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 골프 테크 기업 크리에이츠가 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 희망 범위 하단인 1만5000원으로 확정하고 오는 20일부터 21일까지 일반투자자 대상 청약을 진행한다고 19일 밝혔다.
크리에이츠는 지난 12일부터 16일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 총 831개 기관이 참여해 240.46대 1의 경쟁률을 기록했다.
회사는 수요예측 결과와 최근 시장 환경 등을 고려해 희망 공모가 범위인 1만5000~1만8000원 가운데 하단인 1만5000원으로 공모가를 결정했다.
총 공모주식 수는 140만주로 전량 신주다. 확정 공모가 기준 총 공모금액은 210억원이며 상장 후 예상 시가총액은 약 1970억원이다.
크리에이츠는 초고속 카메라 기반 정밀 계측기술과 인공지능(AI)·소프트웨어 기술을 활용한 골프 테크 사업을 영위하고 있다. 글로벌 브랜드 '유니코(UNEEKOR)'를 통해 북미 시장을 중심으로 사업을 확대해왔다.
지난해 연결 기준 매출액은 1042억원, 영업이익은 251억원을 기록했다. 영업이익률은 24.0%다.
회사는 상장을 계기로 AI·소프트웨어 사업 확대를 추진할 계획이다. AI 스윙 분석 솔루션 'AI Trainer'와 실사형 골프 시뮬레이션 소프트웨어 'GameDay'를 중심으로 구독형 매출을 확대하고 북미 상업용 시장과 유럽, 일본 등으로 사업 지역을 넓힐 방침이다.
석재호 크리에이츠 대표이사는 "수요예측에 참여해 주신 기관투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후에도 독자적인 기술 경쟁력과 글로벌 사업 기반을 바탕으로 AI·소프트웨어 사업을 고도화하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 크리에이츠는 이달 중 코스닥시장에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 삼성증권이다.
winter1004@newspim.com