[프로야구] '평균자책점·탈삼진 2관왕' 두산 곽빈, 제13회 최동원상 수상 영예

AI 핵심 요약beta
- 최동원기념사업회는 19일 곽빈을 제13회 최동원상 수상자로 선정했다
- 곽빈은 평균자책점과 탈삼진 1위로 정규시즌 투수 2관왕에 올랐다
- 아시안게임 금메달을 이끈 곽빈은 11월 11일 시상식에서 상을 받는다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 두산 베어스의 에이스 곽빈(27)이 정규시즌 투수 2관왕과 아시안게임 금메달을 이끈 활약을 인정받아 제13회 최동원상 수상자로 선정됐다.
사단법인 최동원기념사업회는 19일 제13회 BNK부산은행 최동원상 수상자로 곽빈을 선정했다고 밝혔다.
곽빈은 지난 15일 열린 선정위원회에서 김시진 위원장을 비롯한 선정위원 7명 중 6명에게 1순위 표를 받으며 높은 지지를 얻었다.
2018년 두산에 입단한 곽빈은 올 시즌 정규시즌 27경기에 등판해 11승 7패 평균자책점 2.24, 197탈삼진을 기록했다. 평균자책점과 탈삼진 부문에서 모두 1위에 오르며 투수 2관왕을 차지했다.
국가대표로서 활약도 수상에 영향을 미쳤다. 곽빈은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 와일드카드로 출전해 한국 야구대표팀의 대회 5연패를 이끌었다.
조별리그 대만전에서는 6이닝 무피안타 무실점으로 호투했다. 일본과의 결승전에서도 비가 내리는 악조건 속에 111개의 공을 던지며 6.1이닝 4피안타 9탈삼진 1실점으로 금메달 획득에 크게 기여했다.
최동원상은 선발 25경기 이상, 12승 이상, 평균자책점 3.00 이하, 180이닝 이상, 150탈삼진 이상, 15퀄리티스타트 이상 등의 기준을 바탕으로 수상자를 선정한다.
곽빈은 아시안게임 대표팀 차출로 인해 12승과 180이닝 등 일부 기준을 충족하지 못했지만, 정규시즌과 국제대회에서 보여준 활약을 인정받았다.
최동원기념사업회는 "아시안게임 대표팀 차출로 인해 최동원상의 정량 기준인 12승과 180이닝에는 다소 미치지 못했지만, 올 시즌 보여준 압도적인 경기력과 헌신은 고(故) 최동원 선수가 남긴 에이스의 자격을 완벽히 충족했다"고 선정 배경을 설명했다.
곽빈은 "선정해 주신 최동원기념사업회와 관계자분들께 진심으로 감사드린다. 투수로서 최동원상을 받게 돼 영광"이라고 소감을 밝혔다.
이어 "고 최동원 선배님의 투구를 직접 본 적은 없지만 얼마나 대단한 분인지 알기에 이 상의 무게감이 더 크게 다가온다"며 "이번 수상이 우연이 아니라는 것을 증명할 수 있도록 앞으로도 건강한 모습으로 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.
제13회 BNK부산은행 최동원상 시상식은 오는 11월 11일 오후 2시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 열린다. 곽빈에게는 최동원의 투구 자세를 형상화한 트로피와 상금 2000만원이 수여된다.
football1229@newspim.com