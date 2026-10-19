[2026 국감] 이찬진, 野 사퇴 요구에 "인사권자가 정할 사항"

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금감원장이 19일 단일종목 레버리지 ETF 사퇴 요구에 즉답을 피했다
- 금감원은 상품 위험성과 반대 의견을 사전에 공식 제기하지 않았다고 밝혔다
- 이 원장은 관련 회의 참석에도 해당 논의와 의결은 없었다고 해명했다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이찬진 금융감독원장이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 책임론과 관련한 사퇴 요구에 "지금 말씀드리기는 적절하지 않은 것 같다"며 "인사권자께서 정하실 사항"이라고 답했다.
이 원장은 19일 국회 정무위원회의 금감원 국정감사에서 신동욱 국민의힘 의원이 사퇴 의향을 묻자 이같이 말했다.
신 의원은 "지난 1월 13일 청와대 회의에서 김용범 당시 정책실장이 '국내에는 이 상품이 없어서 투자자가 해외로 나가고 있으니 검토해 보라'는 취지로 말했다고 대부분의 참석자들이 전한다"면서, 이 회의에 참석한 황선오 금감원 부원장이 들은 적이 없다고 답한 점을 문제 삼았다.
황 부원장은 신 의원이 다시 묻자 "기억이 안 난다고 말씀드렸다"고 답했고, 신 의원은 "다른 참석자들이 다 들었다고 얘기하는데 위증으로 고발될 수도 있다"고 말했다.
신 의원은 이 원장에게 회의 참석자로부터 보고를 받았는지도 물었다. 이 원장은 금융위원회 회의에서 시행령 관련 논의가 있을 때 알게 된 것 같다고 답했다.
신 의원은 "원장님은 이재명 대통령과 특수관계 아니냐"며 "원장님이 그렇게 계시니까 부하 직원들이 진술을 못 하는 것 아니냐"고 말했다. 이어 "몇 달 뒤에 '그때 사퇴했어야 했는데'라고 또 말씀하실 수도 있다"며 사퇴 의향을 재차 물었다.
앞서 송언석 국민의힘 의원 질의에서는 금감원이 단일종목 레버리지 ETF의 위험성을 사전에 공식 제기한 적이 없다는 답변이 나왔다. 송 의원이 금감원이 문제점을 지적한 바 있는지 묻자 이 원장은 "직접적으로 지적한 바 없다. 송구하다"고 했고, 반대 의견을 공식 제안한 바 있는지에 대해서도 "직접적으로 없다"고 답했다.
이 원장은 1월 28일 금융위 정례회의와 3월 18일 관계기관 회의에 직접 참석한 사실을 확인하면서도 "그 논의와 관련된 부분이 없었다"며 "의결을 하거나 이런 논의가 있지 않았다"고 말했다.
송 의원은 이 원장이 기자간담회에서 '드러누워서라도 막았어야 하는 것 아닌가 개인적으로 반성하고 있다'고 발언한 사실을 확인한 뒤 "누구 앞에 드러누워야 한다고 생각했나. 김용범 앞인가, 이재명 대통령 앞인가"라고 물었다. 이 원장은 "증권신고서를 수리하기 전에 막았어야 한다는 취지"라며 "그것은 전혀 관계없는 발언"이라고 답했다.
ssup825@newspim.com