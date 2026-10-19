청년 일자리·창업에 5.1조…내년 예산 41.6% 늘린다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 19일 내년 청년 일자리·창업 예산을 5조1000억원으로 늘렸다
- 첨단 직업훈련을 12만명으로 확대하고 첫취업 지원제도를 신설했다
- 청년 채용장려금 확대 등 민간의 양질 일자리 창출을 지원한다
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첫취업 지원 신설·직업훈련 2배…도약장려금 13만명 확대
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 청년층의 고용 부진이 이어지자 정부가 내년도 청년 일자리·창업 지원 예산을 올해 3조6000억원에서 5조1000억원으로 41.6% 늘리고 민간의 양질의 일자리 창출을 뒷받침하는 데 재정을 집중한다.
박홍근 기획예산처 장관은 19일 오후 서울 종로구의 의료로봇 스타트업 메디인테크를 방문해 관계부처와 경제단체 고용정책 담당자, 기업 채용(HR) 담당자들과 민간 일자리 확대를 위한 간담회를 열었다.
이번 방문은 정부가 3대 핵심 사회정책으로 꼽은 일자리 분야의 현장 목소리를 듣고 효과적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
간담회에는 고용노동부 고용정책실장과 중소벤처기업부 지역기업정책관, 산업통상부 산업정책관을 비롯해 벤처기업협회·중소기업중앙회·대한상공회의소 관계자와 기업 HR 담당자 등이 참석했다.
정부는 내년 청년 일자리·창업 지원을 직업훈련과 초기 경력 형성, 채용·근속 지원을 중심으로 확대한다.
우선 첨단·선호분야 직업훈련 규모를 올해 6만명에서 내년 12만명으로 두 배 늘린다. 대기업이 주도하는 K-뉴딜아카데미 5만명과 인공지능(AI) 특화 K-디지털트레이닝 2만명 등이 포함된다.
취업 경험이 없는 청년도 지원받을 수 있도록 청년 첫취업 지원제도를 분리·신설해 16만명을 지원한다. 청년 일경험 지원 3만9000명과 취약청년 특화유형 3000명도 새로 마련한다.
아울러 채용장려금 지원 대상도 넓힌다. 정부 역량훈련을 수료한 청년을 채용하는 수도권 중견기업과 비수도권 대기업까지 지원 대상을 확대하고 수도권 청년 지원을 신설하는 등 청년일자리도약장려금 지원 규모를 13만명으로 늘린다.
이날 간담회에서는 채용 초기 인건비와 훈련비 부담을 낮춰달라는 건의와 함께 노동 경직성에 따른 채용 리스크를 고려해야 한다는 의견이 나왔다. 우수 인재의 중소기업 정착을 위한 장기근속 유도와 경력개발 지원, 경력 사다리 연결을 위한 통합 경력관리 지원을 강화해야 한다는 제안도 제시됐다.
박 장관은 "최근 고용여건이 악화되고 있는 청년층을 포함해 국민들이 마음껏 일할 수 있는 환경을 만들려면 결국 민간에서 좋은 일자리가 충분히 만들어져야 한다"며 "기업이 청년을 채용하고 키우는 과정에서 겪는 어려움을 살펴, 민간이 자발적이고 지속가능하게 일자리를 창출하는 구조가 더욱 강화될 수 있도록 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
기획처는 이번 현장방문에서 나온 의견을 토대로 관계부처와 일자리 지원방안을 지속적으로 모색하고 추가 예산이 필요한 사항은 내년도 예산안 국회 심의 과정에서 검토할 계획이다.
한편 지난달 15~64세 고용률은 70.6%로 역대 최고 수준을 기록했지만 청년 고용률은 29개월 연속 감소하는 등 청년층의 고용 어려움은 지속되고 있다.
hyun9@newspim.com