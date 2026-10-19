세계은행 총재 만난 李대통령…"AI에 따른 격차 해소, 국제 공조 강화돼야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 19일 방가 세계은행 총재와 AI 부작용 완화를 논의했다
- 이 대통령은 AI 혜택 확대와 국내외 양극화 해소를 위한 공조를 강조했다
- 방가 총재는 AI를 활용한 청년 일자리 확대와 한국과의 협력을 제안했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 아제이 방가 세계은행그룹 총재를 만나 인공지능(AI)에 따른 부작용 완화, 모두를 위한 AI, 국내 및 국가별 양극화 해소 등에 대해 의견을 나눴다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 대통령과 방가 총재의 접견 소식을 알렸다.
이 대통령은 오는 20일 서울에서 개최되는 '글로벌 AI·디지털 서밋' 참석차 방한한 방가 총재를 환영하며 "이번 글로벌 서밋이 여러 나라의 경험과 지혜를 모아 AI의 혜택이 더 많은 사람에게 돌아가는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
그러면서 이 대통령은 "각국이 AI의 혜택뿐 아니라 부작용에 대해서도 충분히 고려할 필요가 있다"며 "나아가 AI 발전에 따른 국내 격차 및 국가 간 격차 해소를 위해 국제적인 공조가 더욱 강화돼야 한다"고 짚었다.
방가 총재는 한국 정부가 추진 중인 '모두를 위한 AI' 비전과 '글로벌 AI 기본사회 실현'을 위한 정책 방향이 매우 의미 있고 중요하다고 공감했다. 이어 "한국 정부가 세계은행그룹과 강력한 파트너십을 유지해 오고 있는 점에 감사를 표하며, 앞으로도 한국 정부·기업과 함께 AI, 에너지 등 분야에서 지속적으로 협력해 나가기를 희망한다"고 화답했다.
이 대통령은 "각국 정부의 최대 과제는 양극화 해소에 있다"며 "특히 성장의 과실을 골고루 나누고 불평등과 격차 완화가 이루어져야 지속적인 성장이 가능하다"고 강조했다.
이 대통령은 "세계은행그룹과 국제금융기구들이 불평등 완화와 포용 성장에 많은 관심을 가지고 국제사회에서 적극적인 역할을 해달라"고 덧붙였다.
방가 총재는 "세대 간 불평등 해소를 위해 국가들이 청년층의 일자리 확대해야 한다"며 "AI를 활용하여 인프라, 영농, 보건의료, 관광, 제조업 등의 분야에서 일자리를 늘려 나갈 필요가 있다"고 설명했다.
끝으로 이 대통령은 "세계은행그룹에 유능한 한국인들이 많이 근무할 수 있도록 방가 총재가 관심을 가져달라"고 당부했다.
강 수석 대변인은 "이번 접견은 한국의 발전 경험과 역량을 국제사회와 나누고, AI, 에너지 등 분야에서 세계은행그룹과의 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 평가했다.
pcjay@newspim.com