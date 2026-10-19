대한체육회, '은퇴체육인 화합한마당' 행사 지원

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 19일 은퇴 체육인 화합한마당을 지원했다
- 행사는 17일 태릉선수촌에서 은퇴 체육인 교류를 위해 열렸다
- 참가자들은 체육활동과 선수 시절 추억을 나누며 친목을 다졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 은퇴 체육인들의 교류와 화합을 위한 '은퇴체육인 화합한마당' 행사를 지원했다.
대한체육회는 지난 17일 서울 태릉선수촌 운동장에서 열린 '은퇴체육인 화합한마당'에 행정적·재정적 지원을 제공했다고 19일 밝혔다.
한국체육인회가 주관한 이번 행사는 대한민국 체육 발전에 기여한 은퇴 체육인들이 한자리에 모여 선수 시절의 경험을 공유하고 친목을 다지기 위해 마련됐다.
매년 열리는 행사에는 다양한 종목에서 활동했던 은퇴 체육인들이 참여한다. 올해도 참가자들은 체육활동을 함께하고 선수 시절의 추억을 나누며 교류의 시간을 가졌다.
행사를 주관한 한국체육인회는 은퇴 체육인의 복지 증진과 권익 향상을 위한 사업을 추진하고 있다. 은퇴 선수 간 교류 활성화뿐 아니라 경제적 어려움을 겪는 체육인에 대한 생활 지원도 진행하고 있다.
한국체육인회 한명우 사무총장은 1988 서울올림픽 레슬링 자유형 82kg급 금메달리스트 출신으로, 은퇴 후 체육인 복지 증진을 위한 활동을 이어가고 있다. 대한체육회도 한국체육인회와 협력해 은퇴 체육인의 복지와 사회활동을 지원할 계획이다.
football1229@newspim.com