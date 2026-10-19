추영우, '중증외상센터' 시즌2·3 출연 확정…양재원으로 돌아온다

AI 핵심 요약beta
- 추영우가 19일 넷플릭스 ‘중증외상센터’ 시즌2·3 출연을 확정했다
- 추영우는 시즌1에 이어 백강혁의 제자 양재원 역으로 복귀한다
- 시즌2는 대형 재난 속 중증외상팀의 골든타임 사수 과정을 그린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 추영우가 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 시즌2와 시즌3 출연을 확정하고 양재원으로 돌아온다.
추영우가 맹활약한 '중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈)이 유명무실한 중증외상팀을 심폐 소생하기 위해 부임하면서 벌어지는 통쾌한 이야기를 그린 작품이다. 시즌1은 전 세계 63개국 톱10 리스트에 이름을 올리며 '중증 신드롬'을 일으킨 가운데, 추영우가 다시 한번 '양재원' 역으로 국내외 시청자들과 만나게 됐다.
극 중 추영우는 한국대학교 의대 부동의 전체 수석 출신 엘리트 펠로우이자, 백강혁의 1호 제자 양재원 역을 맡았다. 백강혁의 현란한 수술 실력에 이끌려 중증외상팀에 합류한 양재원은, 생사의 갈림길에 선 환자들을 살리기 위해 밤낮없이 고군분투하며 진정한 중증외상의로 성장해 나가는 모습을 보여줬다.
특히, 추영우는 '항문'에서 '1호'로, '1호'에서 '양재원 선생'으로 거듭나기까지, 매 순간 환자를 최우선으로 생각하며 자신만의 신념을 다져가는 양재원의 변화를 때로는 진중하게, 때로는 허당미 있게 그려내며 캐릭터에 온기를 불어넣었다는 평이다. 양재원의 성장이 시즌1을 관통하는 관전 포인트였다면, 시즌2는 더 거대한 재난과 예측 불허의 위기 속 중증외상팀이 시스템의 막힌 혈관을 뚫고 생사의 골든타임을 사수하기 위해 달려가는 이야기가 펼쳐질 전망이다.
매 작품 다양한 캐릭터를 오가며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증해 온 추영우는 '중증외상센터' 시즌2에서 진정성을 더한 열연으로 캐릭터의 매력을 배가한다. 백강혁의 후계자로 자리매김한 양재원이 중증외상의로 거듭나는 과정을 더욱 치열한 연기로 그려낼 예정이어서 관심이 집중된다.
한편, 추영우는 현재 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생 '박민재' 역을 맡아 매주 월, 화요일 밤 10시 시청자들과 만나고 있다. 추영우 특유의 디테일한 캐릭터 해석력으로 극의 중심을 단단히 이끌며 시청자들의 공감을 얻고 있다.
moonddo00@newspim.com