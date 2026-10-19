전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

[뉴스분석] "압록강 기슭까지 불고기집"…北 "노동당의 은정" 선전

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 북한이 19일 혜산시에 대형 불고기전문식당을 개업했다
  • 최근 두 달간 지방 주요 도시에 12곳 이상 문을 열었다
  • 특권층 외화 회수와 비공식 시장 통제가 목적이라는 분석이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최근 지방도시 12곳 이상 문 열어
탈북민 "소고기 구경도 못했는데"
통일연 "지방 구매력 반영" 분석

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 최근 북한 관영 선전매체에 주요 지방 거점 도시를 중심으로 대형 불고기 전문식당이 잇따라 개업했다는 소식을 전해 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

19일 자 노동신문은 4면에 양강도 혜산시에 '혜산불고기전문식당'이 들어섰다는 소식을 준공식 사진과 함께 전했다.

[서울=뉴스핌] 양강도 혜산시 압록강변에 18일 문을 연 '혜산불고기전문식당'의 외관과 내부 모습. 북한은 최근 평양과 지방도시에 12곳 이상의 불고기 전문식당을 건설해 개관행사를 가진 것으로 파악되고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.10.19

노동신문은 "사회주의전면적발전의 새시대와 더불어 각지에 인민의 복리증진을 위한 창조물들이 늘어나고 있다"면서 전날 열린 준공식에서 전쟁노병과 영예군인, 공로자 등에게 첫 봉사를 제공했다고 보도했다.

신문은 "압록강 기슭에 특색있게 건설된 불고기 전문식당에는 각종 불고기와 요리, 청량음료를 봉사할수 있는 봉사실들이 훌륭히 꾸려져 있으며 손님들의 편의를 보장할 수 있는 조건과 환경이 그쯘하게 갖춰져 있다"고 소개했다. 

북한의 불고기 전문식당 건설은 지난해 평양 화성지구에 대형 식당이 들어서며 본격화된 이후, 올해 들어 지방 도시로 급격히 확산되는 모양새다.

강계, 평성, 신의주, 함흥, 청진, 원산, 사리원, 해주, 개성, 남포, 나선에 이어 이번 혜산까지 최근 두 달 사이에만 연건축면적 2400~3000㎡(약 700~900평), 수백 석 규모의 대형 불고기 식당이 12곳 이상 문을 연 것으로 파악된다.

북한 당국은 이들 시설을 '현대적인 대중봉사기지'로 포장하며 국무위원장 김정은의 '숭고한 인민관'이 이뤄낸 성과라고 적극 선전하고 있다.

북한은 "평양에서 누리는 문명과 풍요가 이제 지방 구석구석까지 이르렀다"는 식의 주장을 펼치면서 노동당 제9차 대회 이후 '경제성과'로 이를 부각시키려는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 지난 2월 2일 평안북도 운전군에 조성된 삼광축산농장 조업식에 참석한 뒤 젖소를 돌아보고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.02.03 yjlee@newspim.com

그러나 이 같은 화려한 체제 선전의 이면에는 북한 주민들이 처한 열악한 현실이 감춰져 있다는 게 탈북민과 대북소식통의 전언이다.

북한에서 소는 개인 소유가 불가능한 '국가 생산수단'이자 농경·운송의 핵심 자원으로 여겨진다.

무단 도살 시 국가재산 침해 및 중대 경제범죄로 간주하여 엄격하게 처벌하며, 심할 경우 사형에 처해질 정도로 강력히 통제된다.

한 탈북민은 "김일성·김정일 생일 등 이른바 '국가 명절'에 돼지고기 1~2kg 정도를 배급받는 게 전부인 상황에서 일반 주민들에게 소고기는 구경하기 힘든 일"이라고 말했다.

일각에서는 '불고기전문식당'이라는 거창한 간판을 내걸었지만, 실제 식당에서 유통되는 고기는 소고기가 아닌 돼지고기나 오리고기, 닭고기, 또는 토끼고기 위주일 가능성이 높다고 지적한다.

국책 연구기관인 통일연구원은 최근 발간한 보고서는 북한의 지방 주요 도시에도 육류 외식을 소비할 만한 '구매력을 갖춘 계층', 즉 돈주와 상업 종사자, 특권층이 충분히 형성되었음을 보여주는 지표로 풀이했다.

이와 함께 사적 영역인 장마당이나 개인 비밀 식당에서 이뤄지던 외식 소비와 외화를 국가가 운영하는 대형 식당으로 흡수함으로써, 국가 재정 수입을 늘리고 비공식 시장을 통제하려는 목적이 크다고 진단했다.

북한 자체 축산 생산량으로는 전국 수백 석 규모 대형 식당의 수요를 감당할 수 없다.

보고서에 따르면 지난해 북한의 식용 육류 수입액은 3897만 달러로, 코로나19 이전인 2019년(898만 달러) 대비 4.3배 급증했다.

하지만 통일연구원의 '지방 구매력 형성' 분석에 대해 비판적인 시각도 만만치 않다.

대형 불고기 식당의 출현을 주민 일반의 생활 수준 향상으로 볼 수 없으며, 오히려 지방 내 빈부격차와 계층 양극화가 한계치에 다다랐음을 보여주는 반증이라는 지적이다.

한 대북 전문가는 "돈주나 당 간부 등 일부 특권층만 이용할 수 있는 고가 식당이 지방에 들어섰다고 해서 일반 주민의 삶이 좋아진 것은 아니다"라며 "결국 국가가 권력을 이용해 돈주들이 가진 외화를 '합법적으로 갈취'하고 회수하려는 메커니즘에 가깝다"고 분석했다.

결국 압록강 기슭 혜산시까지 불어닥친 '불고기 식당' 열풍은, 인민을 위한 복지 정책이라기보다 지방의 특권층이나 중산층 이상 구매력을 갖춘 이들의 주머니를 털어 노동당의 재정을 메우려는 당국의 경제적 셈법이 작용한 것이란 지적이 나온다.

yjlee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
사진
李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동