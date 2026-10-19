파파고, 외국인 관광객 위한 '트렌드' 출시…쇼핑·관광지 탐색부터 예약까지

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이미지 번역 데이터 기반 인기 상품·장소 추천

리뷰 확인부터 길찾기·예약까지 지원



[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버는 방한 외국인 관광객이 한국의 인기 상품과 관광지를 탐색하고 방문·예약까지 할 수 있는 '트렌드(Trend)' 서비스를 파파고 앱에 출시했다고 19일 밝혔다.

트렌드는 외국인 이용자들의 이미지 번역 데이터를 기반으로 한국에서 관심도가 높은 상품과 장소를 소개하는 서비스다. 외국인 관광객이 한국에서 무엇을 구매하고 어디를 방문할지 결정할 때 국내 이용자들의 후기와 상세 정보를 참고할 수 있도록 지원한다.

네이버 파파고에서 방한 외국인 이용자의 상품·장소 탐색부터 길찾기·예약까지 지원하는 '트렌드(Trend)' 서비스를 출시했다. [사진=NAVER]

기기 언어가 외국어로 설정된 이용자는 파파고 앱 홈 화면 오른쪽 상단의 '트렌드(Trend)' 버튼을 통해 서비스를 이용할 수 있다. 영어·일본어·중국어 간체·번체 등 4개 언어를 지원하며, 그 밖의 외국어 환경에서는 영어로 제공된다.

이용자가 상품을 선택하면 인공지능(AI) 브리핑을 통해 핵심 정보를 기기 언어로 제공한다. 네이버 블로그와 네이버 쇼핑으로 연결해 국내 이용자들의 사용 후기와 상품 상세 정보도 확인할 수 있다.

관심 있는 장소를 선택하면 네이버 플레이스에 등록된 영업시간과 위치, 메뉴, 이용자 리뷰 등을 기기 언어로 확인할 수 있다. 길찾기와 예약 기능도 연계해 실제 방문까지 이어지도록 했다.

네이버는 파파고의 번역 기능에 AI 검색 기술과 쇼핑·플레이스 서비스를 결합하며 서비스 영역을 확대하고 있다. 지난 4월 이미지 번역 결과에 네이버 플레이스의 식당·매장 정보와 AI 기반 상품 정보를 제공하는 기능을 도입했다. 7월에는 일본 간판이나 제품을 촬영하면 현지 맛집 플랫폼 '타베로그'의 식당 정보와 AI 브리핑을 확인할 수 있도록 기능을 확장했다.

이번 트렌드 서비스는 기존 이미지 번역 기능을 넘어 이용자가 미처 알지 못했던 상품과 장소를 발견하도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 특히 네이버에 축적된 국내 블로그와 리뷰 등 한국어 콘텐츠를 번역 기술로 연결해 외국인 관광객의 정보 접근성을 높인다는 구상이다.

신중휘 네이버 AI 검색 리더는 "AI 에이전트 시대에 파파고는 번역을 넘어 쇼핑과 길찾기, 예약 등 외국인 관광객의 여행 전반을 편리하게 돕는 길잡이로 나아갈 것"이라고 말했다.

flurry327@newspim.com