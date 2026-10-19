이수스페셜티케미컬, 황화리튬 마더플랜트 준공

AI 핵심 요약beta
- 이수스페셜티케미컬은 16일 황화리튬 마더플랜트를 준공했다
- 전고체 배터리 핵심 소재의 상업 생산 기반을 확보했다
- 회사는 생산 경험을 쌓고 규모 확대와 원가 개선에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수스페셜티케미컬이 16일 황화리튬(Li₂S) 마더플랜트 준공식을 개최했다고 19일 밝혔다. 전고체 배터리의 핵심 소재인 황화리튬의 상업 생산 거점을 구축한 것이다.
이날 준공식에는 이수그룹 김상범 회장과 이수스페셜티케미컬 김성민 부회장, 류승호 대표 등 그룹 주요 임직원이 참석했다.
회사에 따르면 이번 마더플랜트 준공은 황화리튬의 안정적인 양산 기반을 확보했다는 점에서 의미가 있다. 황화리튬은 전고체 배터리 산업이 초기 시장 형성 단계에 있는 만큼 안정적인 공급 체계와 가격 경쟁력 확보가 시장 확대의 주요 과제로 지적돼 왔다.
이수스페셜티케미컬은 이번 준공을 통해 양산 체계를 구축하고 본격적인 생산 경험 축적에 나선다. 생산 운영 과정에서 확보되는 공정 데이터와 제조 노하우는 향후 품질과 생산성 향상의 기반이 될 것으로 예상된다. 회사는 수요 확대에 따라 생산 규모를 늘리고 공정 효율을 높여 가격 경쟁력을 점진적으로 개선해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com