대한상의, 임직원 윤리경영 강화…'컴플 투게더' 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 대한상의는 19일부터 23일까지 윤리경영 캠페인을 실시했다
- 캠페인으로 준법 원칙 실천과 업무 관행 개선을 추진했다
- 준법교육과 퀴즈·자가점검 등 참여형 프로그램을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 대한상공회의소가 내부통제 체계를 정비하고 임직원들의 준법 의식을 높이기 위한 윤리경영 캠페인을 실시한다.
대한상의는 19일부터 23일까지 서울 상의회관에서 전 임직원을 대상으로 '컴플 투게더(Compl Together)' 캠페인을 운영한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 임직원들이 일상 업무에서 준법 원칙을 실천하고 기존 업무 관행을 점검하도록 마련됐다. 사례 중심 교육과 참여형 프로그램을 통해 조직 내 윤리경영 문화를 확산하는 것이 목표다.
대한상의는 올해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 점검하는 준법검토 절차를 도입했다. 사내 변호사를 채용해 상시 법률 자문 체계를 구축하고 내부신고 시스템도 강화했다.
19일 열린 준법교육에서는 김·장 법률사무소 김지평·나덕중 변호사가 계약 체결과 예산 집행 등 실제 업무에서 발생할 수 있는 주요 리스크 사례를 소개했다.
캠페인 기간에는 컴플라이언스 퀴즈와 관행타파게임, 자가점검, 모의신고 체험 등도 진행된다. 임직원들이 기존 업무방식을 돌아보고 내부신고 절차를 익힐 수 있도록 구성했다.
김정일 대한상의 상근부회장은 "컴플라이언스는 업무 중 발생할 수 있는 리스크를 예방하고 구성원들이 안심하고 일할 수 있도록 지켜주는 가드레일"이라며 "이번 캠페인이 올바른 업무 기준을 공유하고 기존 관행을 개선하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com